Чем опрыскать сад осенью, чтобы избавиться от болезней и вредителей — советы дачникам

Мужчина, который опрыскивает дерево в саду. Фото:

Лето в Украине близится к своему логическому завершению, но огородных работ всегда хватает. К примеру, позаботьтесь о том, чтобы осенью опрыскать свой сад, чтобы защитить растения от вредителей, но стоит знать, чем это лучше делать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Чем стоит обрабатывать растения в саду осенью

Раствор мочевины

Это средство поможет защитить деревья от грибковых болезней, вредителей и их личинок. Для приготовления эффективного удобрения с содержанием азота возьмите такие ингредиенты, как:

Мочевина — 500 миллилитров

Вода — десять литров

Окропите раствором деревья и полейте им свой огород.

Процесс опрыскивания дерева в саду. Фото: Pinterest

Раствор из медного купороса

Это средство защитит деревья от гниения, мучнистой росы и личинок вредителей. Для его приготовления возьмите:

Медный купорос — десять грамм

Воду — один литр

Опрыскивайте готовым раствором стволы и кроны деревьев, но младшие деревья нужно меньше обрабатывать.

Раствор из железного купороса

Это средство защищает абрикосы, вишни и сливы от мха, парши лишая и других болезней, а также наделяет растения железом. Для приготовления раствора возьмите:

Железный купорос — один килограмм

Воду — 15 литров

Женщина, которая опрыскивает дерево в саду. Фото: Freepik

Бордосская жидкость

Это средство защищает растения в саду от грибковых болезней, гнили и мучнистой росы. Им можно обрабатывать не только фруктовые деревья, но и землянику и виноград.

Раствор из мыла и кальцинированной соды

Этим средством осенью опытные садоводы обрабатывать малину, смородину и крыжовник, а для приготовления действенного раствора вам нужно взять:

Теплую воду — десять литров

Соду — один килограмм

Натертое хозяйственное мыло — одну штуку

Напомним, мы писали о том, почему газон становится желтым и как вернуть ему естественную окраску.

Раньше мы рассказывали о том, почему туя в саду внезапно пожелтела и как спасти дерево.

Также мы сообщали о том, какие цветы можно посадить в саду в августе.