Чем опрыскать сад осенью, чтобы избавиться от болезней и вредителей — советы дачникам

Чем следует опрыскать сад, чтобы защитить растения от болезней и вредителей
Лето в Украине близится к своему логическому завершению, но огородных работ всегда хватает. К примеру, позаботьтесь о том, чтобы осенью опрыскать свой сад, чтобы защитить растения от вредителей, но стоит знать, чем это лучше делать.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Чем стоит обрабатывать растения в саду осенью
Раствор мочевины
Это средство поможет защитить деревья от грибковых болезней, вредителей и их личинок. Для приготовления эффективного удобрения с содержанием азота возьмите такие ингредиенты, как:
- Мочевина — 500 миллилитров
- Вода — десять литров
Окропите раствором деревья и полейте им свой огород.
Раствор из медного купороса
Это средство защитит деревья от гниения, мучнистой росы и личинок вредителей. Для его приготовления возьмите:
- Медный купорос — десять грамм
- Воду — один литр
Опрыскивайте готовым раствором стволы и кроны деревьев, но младшие деревья нужно меньше обрабатывать.
Раствор из железного купороса
Это средство защищает абрикосы, вишни и сливы от мха, парши лишая и других болезней, а также наделяет растения железом. Для приготовления раствора возьмите:
- Железный купорос — один килограмм
- Воду — 15 литров
Бордосская жидкость
Это средство защищает растения в саду от грибковых болезней, гнили и мучнистой росы. Им можно обрабатывать не только фруктовые деревья, но и землянику и виноград.
Раствор из мыла и кальцинированной соды
Этим средством осенью опытные садоводы обрабатывать малину, смородину и крыжовник, а для приготовления действенного раствора вам нужно взять:
- Теплую воду — десять литров
- Соду — один килограмм
- Натертое хозяйственное мыло — одну штуку
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