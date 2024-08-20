Чому жовтіє газон — причини і найкращі методи порятунку трави, поради дачникам

Жовтіє газон на дачі — чому це відбувається і як виростити траву знову зеленою
Люди, в яких є власна ділянка, завжди прагнуть зробити свою територію найкрасивішою з найкращим газоном, але інколи трапляється так, що він починає жовтіти. Щоб зберегти трав’яний покрив зеленим, варто знати, чому так відбувається і як виправити ситуацію.
Про це розповідають у Express.
Чому газон стає жовтим
Надмірна стрижка трави
Експерти рекомендують не стригти газон занадто коротко, особливо це стосується літнього сезону року. Річ у тім, що так трава починає повільніше рости, а там, де немає достатньої кількості добрив, паростки стають жовтими і починають гинути.
Дефіцит добрив у складі ґрунту
Дуже важливо підживлювати газонну траву в різні сезони року, вибираючи потрібну кількість добрив. Якщо внести занадто мало добрива, то трава ставатиме жовтою. Інколи це може статися і в тому випадку, якщо ви підживили газон не тоді, коли треба.
Нестача поливу трави
Як і все живе навколо, газон потребує достатньої кількості поливів, а йому необхідно "пити" щодня. Категорично не можна поливати траву тоді, коли надворі — пік активності сонця. Річ у тім, що під сонячними променями вода буде швидше випаровуватися з ґрунту, через що газон постраждає від негативного впливу сонця.
Як врятувати пожовклий газон
Якщо ви зрозуміли, що газон постраждав від тварин, поставте огорожу навколо цієї ділянки, а якщо йому просто не вистачає води, то не забувайте його поливати. Якщо ви підстригли траву занадто коротко, просто зачекайте, поки вона знову виросте.
Але в будь-якому випадку підживіть газон, щоб підвищити шанси відновити ріст паростків.
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