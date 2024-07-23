Чому не росте газон — причини і способи вирішення цієї проблеми

Чоловік, який займається газоном. Фото: The Cool Down

Дуже часто на прибудинкових територіях можна побачити красиво устілений газон, який приводить до ладу ділянку навколо помешкання. Але інколи трапляється так, що газонна трава "відмовляється" рости, і це необхідно терміново виправляти.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Чому газонна трава не росте

Якщо ви посіяли траву для вирощування газону і побачили, що вона не росте у вас, це означає, що ви припустилися серйозної помилки. Досвідчені дачники наголошують, що газонна трава може не рости з таких причин:

Неправильний полив

Відсутність профілактики бур’янів

Неправильна стрижка

Відсутність піскування

Відсутність аерації

Ігнорування графіків підживлення

Неправильний вибір трав’яної суміші

Людина, яка тримає насіння газонної трави. Фото: Pinterest

Як змусити газон рости

Досвідчені дачники рекомендують поливати газон кожні три-п’ять днів, але варто спочатку дивитися на зовнішній стан рослин. Перед наступним поливом необхідно почекати, поки земля висохне на десять або 15 сантиметрів.

До того ж, варто проводити профілактику бур’янів, обробляючи ділянку спеціальними засобами, і правильно стригти газон гостро заточеним інструментом менше, але часто. Щоб газонна трава росла, земля також повинна мати високу повітропроникність, тобто, слід зробити піскування. Для цього потрібно:

Нормальному ґрунту — три частини крупнозернистого піску, чотири частини плодовитого ґрунту і три частини торфу

Піщаному ґрунту — дві частини крупнозернистого піску, чотири частини плодовитого ґрунту і чотири частини торфу

Глиняному ґрунту — п’ять частин крупнозернистого піску, три частини плодовитого ґрунту і дві частини торфу

Садівник, який поливає газон. Фото: Archzine

Відомо, що ґрунт під газоном починає сильно ущільнюватися, через що коріння не отримує необхідного рівня кисню, тому рослини страждають від нестачі деяких елементів. Потрібно постійно проводити аерацію, але робити це треба не менш, ніж раз на рік.

Також дуже важливо підживлювати газон необхідною кількістю добрив (спочатку перед посівом, а потім кожні півтора-два місяці) і правильно обирати трав’яну суміш.

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