Почему не растет газон — причины и способы решения этой проблемы

Почему газон "отказывается" расти — как вернуть красоту придомовой территории
Очень часто на придомовых территориях можно увидеть красиво выстеленный газон, который приводит в порядок участок вокруг жилища. Но иногда случается так, что газонная трава "отказывается" расти, и это необходимо срочно исправлять.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Почему газонная трава не растет
Если вы посеяли траву для выращивания газона и увидели, что она не растет у вас, это означает, что вы допустили серьезную ошибку. Опытные дачники подчеркивают, что газонная трава может не расти по следующим причинам:
- Неправильный полив
- Отсутствие профилактики сорняков
- Неправильная стрижка
- Отсутствие пескования
- Отсутствие аэрации
- Игнорирование графиков подкормки
- Неправильный выбор травяной смеси
Как заставить газон расти
Опытные дачники рекомендуют поливать газон каждые три-пять дней, но следует сначала смотреть на внешнее состояние растений. Перед следующим поливом необходимо подождать, пока земля высохнет на десять или 15 сантиметров.
К тому же, следует проводить профилактику сорняков, обрабатывая участок специальными средствами, и правильно стричь газон остро заточенным инструментом меньше, но часто. Чтобы газонная трава росла, земля также должна обладать высокой воздухопроницаемостью, то есть, следует сделать пескование. Для этого надо:
- Нормальному грунту — три части крупнозернистого песка, четыре части плодовитой почвы и три части торфа
- Песчаному грунту — две части крупнозернистого песка, четыре части плодовитой почвы и четыре части торфа
- Глиняному грунту — пять частей крупнозернистого песка, три части плодовитой почвы и две части торфа
Известно, что почва под газоном начинает сильно уплотняться, из-за чего корни не получают необходимого уровня кислорода, поэтому растения страдают от недостатка некоторых элементов. Нужно постоянно проводить аэрацию, но делать это надо не менее раза в год.
Также очень важно подпитывать газон необходимым количеством удобрений (сначала перед посевом, а затем каждые полтора-два месяца) и правильно выбирать травяную смесь.
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