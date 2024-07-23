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Почему газон "отказывается" расти — как вернуть красоту придомовой территории

23 июля 2024 03:03
Екатерина Волченко - Редактор
Почему не растет газон — причины и способы решения этой проблемы
Мужчина, занимающийся газоном. Фото: The Cool Down
Екатерина Волченко - Редактор

Очень часто на придомовых территориях можно увидеть красиво выстеленный газон, который приводит в порядок участок вокруг жилища. Но иногда случается так, что газонная трава "отказывается" расти, и это необходимо срочно исправлять.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Почему газонная трава не растет

Если вы посеяли траву для выращивания газона и увидели, что она не растет у вас, это означает, что вы допустили серьезную ошибку. Опытные дачники подчеркивают, что газонная трава может не расти по следующим причинам:

  • Неправильный полив
  • Отсутствие профилактики сорняков
  • Неправильная стрижка
  • Отсутствие пескования
  • Отсутствие аэрации
  • Игнорирование графиков подкормки
  • Неправильный выбор травяной смеси
Человек, держащий семена газонной травы.
Человек, держащий семена газонной травы. Фото: Pinterest

Как заставить газон расти

Опытные дачники рекомендуют поливать газон каждые три-пять дней, но следует сначала смотреть на внешнее состояние растений. Перед следующим поливом необходимо подождать, пока земля высохнет на десять или 15 сантиметров.

К тому же, следует проводить профилактику сорняков, обрабатывая участок специальными средствами, и правильно стричь газон остро заточенным инструментом меньше, но часто. Чтобы газонная трава росла, земля также должна обладать высокой воздухопроницаемостью, то есть, следует сделать пескование. Для этого надо:

  • Нормальному грунту — три части крупнозернистого песка, четыре части плодовитой почвы и три части торфа
  • Песчаному грунту  — две части крупнозернистого песка, четыре части плодовитой почвы и четыре части торфа
  • Глиняному грунту — пять частей крупнозернистого песка, три части плодовитой почвы и две части торфа
Садовник, поливающий газон
Садовник, поливающий газон. Фото: Archzine

Известно, что почва под газоном начинает сильно уплотняться, из-за чего корни не получают необходимого уровня кислорода, поэтому растения страдают от недостатка некоторых элементов. Нужно постоянно проводить аэрацию, но делать это надо не менее раза в год.

Также очень важно подпитывать газон необходимым количеством удобрений (сначала перед посевом, а затем каждые полтора-два месяца) и правильно выбирать травяную смесь.

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