Почему желтеет газон — причины и самые лучшие методы спасения травы, советы дачникам

Человек, который косит пожелтевший газон. Фото: Pinterest

Люди, у которых есть собственный участок, всегда стремятся сделать свою территорию самой красивой с самым лучшим газоном, но иногда случается так, что он начинает желтеть. Чтобы сохранить травяной покров зеленым, следует знать, почему так происходит и как исправить ситуацию.

Об этом рассказывают в Express.

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Почему газон становится желтым

Чрезмерная стрижка травы

Эксперты рекомендуют не стричь газон слишком коротко, особенно, это касается летнего сезона года. Дело в том, что так трава начинает медленнее расти, а там, где нет достаточного количества удобрений, ростки становятся желтыми и начинают погибать.

Процесс подстригания газонной травы. Фото: Pinterest

Дефицит удобрений в составе почвы

Очень важно подпитывать газонную траву в разные сезоны года, выбирая нужное количество удобрений. Если внести слишком мало удобрения, то трава станет желтой. Иногда это может произойти и в том случае, если вы подкормили газон не тогда, когда нужно.

Нехватка полива травы

Как и все живое вокруг, газон нуждается в достаточном количестве поливов, а ему необходимо "пить" каждый день. Категорически нельзя поливать траву тогда, когда на улице — пик активности солнца. Дело в том, что под солнечными лучами вода будет быстрее испаряться из почвы, из-за чего газон пострадает от негативного воздействия солнца.

Полив газона в саду. Фото: Pinterest

Как спасти пожелтевший газон

Если вы поняли, что газон пострадал от животных, поставьте изгородь вокруг этого участка, а если ему просто не хватает воды, то не забывайте его поливать. Если вы подстригли траву слишком коротко, просто подождите, пока она снова вырастет.

Но в любом случае подпитайте газон, чтобы повысить шансы восстановить рост ростков.

Подкормка газона удобрениями. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как посеять траву, чтобы вырастить самый красивый газон.

Раньше мы рассказывали о том, какие виды зелени можно посеять на огороде в августе.

Также мы сообщали о том, какой цветок посадить, чтобы раз и навсегда забыть о сорняках.