Почему желтеет газон — причины и самые лучшие методы спасения травы, советы дачникам

Желтеет газон на даче — почему это происходит и как вырастить траву снова зеленой
Люди, у которых есть собственный участок, всегда стремятся сделать свою территорию самой красивой с самым лучшим газоном, но иногда случается так, что он начинает желтеть. Чтобы сохранить травяной покров зеленым, следует знать, почему так происходит и как исправить ситуацию.
Об этом рассказывают в Express.
Почему газон становится желтым
Чрезмерная стрижка травы
Эксперты рекомендуют не стричь газон слишком коротко, особенно, это касается летнего сезона года. Дело в том, что так трава начинает медленнее расти, а там, где нет достаточного количества удобрений, ростки становятся желтыми и начинают погибать.
Дефицит удобрений в составе почвы
Очень важно подпитывать газонную траву в разные сезоны года, выбирая нужное количество удобрений. Если внести слишком мало удобрения, то трава станет желтой. Иногда это может произойти и в том случае, если вы подкормили газон не тогда, когда нужно.
Нехватка полива травы
Как и все живое вокруг, газон нуждается в достаточном количестве поливов, а ему необходимо "пить" каждый день. Категорически нельзя поливать траву тогда, когда на улице — пик активности солнца. Дело в том, что под солнечными лучами вода будет быстрее испаряться из почвы, из-за чего газон пострадает от негативного воздействия солнца.
Как спасти пожелтевший газон
Если вы поняли, что газон пострадал от животных, поставьте изгородь вокруг этого участка, а если ему просто не хватает воды, то не забывайте его поливать. Если вы подстригли траву слишком коротко, просто подождите, пока она снова вырастет.
Но в любом случае подпитайте газон, чтобы повысить шансы восстановить рост ростков.
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