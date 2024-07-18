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Чоловіче щастя на підвіконні — як доглядати за антуріумом, щоб квітнув цілий рік

18 липня 2024 21:48
Анастасія Мироненко - Редактор
Чому не цвіте антуріум — як доглядати за чоловічим щастям, щоб квіти були цілий рік
Дівчина тримає в руках вазон з антуріумом. Фото: Pinterest
Анастасія Мироненко - Редактор

Антуріум або як ще в народі його називають "чоловіче щастя", "квітка фламінго" — розкішна кімнатна рослина, що при цвітінні має екзотичні та яскраві квіти. Рослина безумовно стає прикрасою будь-якого інтер'єру. Проте, інколи буває дуже складно "змусити" її квітнути.  

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Який ґрунт необхідно обрати для антуріума 

Антуріум належить до родини Ароїдних (Araceae). Його батьківщина Центральна та Південна Америка. Для наших широт це екзотична рослина, тому догляду вона потребує особливого й не всі види ґрунтів будуть для неї однаково корисні. 

Для чоловічого щастя підходять слабокислі ґрунти, які складаються з легких, повітряних компонентів. Субстрат, основа якого високоякісний торф, може містити:

  • деревну кору;
  • листяну землю;
  • пісок;
  • опалу хвою (виключно соснові дрібні гілки, шматочки кори, голки, подрібнені шишки);
  • мох сфагнум;
  • деревне вугілля;
  • перліт;
  • кокосові волокна. 

Можна купити вже готовий субстрат у квітковому магазині. 

 

Який ґрунт необхідно обрати для антуріума
Догляд за антуріумом. Фото: istockphoto.com

Горщик для чоловічого щастя 

Антуріуми вирощують в глиняних невисоких горщиках з дренажними отворами, що добре відводять зайву вологу. Дренажний шар з керамзиту має займати одну четверту горщика.

Антуріум на підвіконні — температура та освітлення

Освітлення має бути яскравим, але без прямих сонячних променів. Найкращим варіантом буде підвіконня із західної та східної частини оселі, але якщо такої можливості немає, то тоді слід обрати південну частину помешкання. У такому разі необхідно розташувати рослину так, щоб вона знаходилась частково у тіні. Це допоможе уникнути опіків. 

Цей вид рослини не переносить низьку вологість повітря, а також не сприймає різких коливань температур.

Антуріум — екзотична рослина, тому надає перевагу теплому клімату. Температура в приміщенні має бути на рівні +22-25°C, а у зимовий період не повинна опускатись нижче +16°C.

 

Як пересадити антуріум
Антуріум у кімнаті. Фото: google.com

Як правильно поливати антуріум

Один з основних факторів, які безпосередньо впливають на квітучість рослини, — полив. Антуріум краще недозволожити, ніж перезволожити. 

Поливати треба, коли ви бачите, що земляний ком пересох. Навесні та влітку кожні 3-5 днів. Восени та взимку — раз на 7-9 днів.

Використовувати слід теплу дистильовану воду температури 18-20°C. Жорстка вода з-під крана може викликати появу плям на листі.

Також якщо вологи буде надто багато, то на листі почнуть з'являтися коричневі плями. Такі листочки можна буде лише обрізати, адже вони вже не відновляться. 

Важливо: залишки води з піддона антуріума слід зливати через 35-40 хвилин після поливу.

Досвідчені квітникарі діляться цінною порадою: з часом субстрати стають більш лужними, тому бажано при поливі в воду трохи додавати лимонного соку або лимонної кислоти, але не частіше одного разу на місяць (1 ч. ложка лимонного соку на 1,5 літра води).

 

Як правильно поливати антуріум
Квіти антуріуму. Фото: depositphotos.com

Пересадка антуріума — як це правильно робити та як часто 

Ця кімнатна рослина не потребує частих пересадок. Це можна робити менше, ніж раз на 3 роки. При пересадці слід враховувати, що коріння чоловічого щастя дуже тендітне і його легко пошкодити. 

Пересаджувати рослину потрібно так, щоб розетка листя не була засипана землею і водночас коріння рослини не повинні визирати з-під землі. 

Коли, чим та як підживлювати антуріум 

Після пересадки вносити добрива в ґрунт не потрібно півтора-два місяці. Пізніше мінеральні підживки вносяться, під час активного росту, раз в 2-3 тижні, в період спокою рослину не підживлюють.

Найбільш ефективне щотижневе позакореневе підживлення по листу. Під корінь поливати можна комплексним добривом для орхідей, в концентрації зазначеній на етикетці, або добривом для декоративно-квітучих кімнатних рослин, в два рази зменшеній (порівняно з вказівками на етикетці) концентрації.

 

Антуріум на підвіконні — температура та освітлення
Антуріум у горщиках. Фото: google.com

Як та коли слід обрізати антуріум 

Обрізка або омолодження необхідна для антуріуму процедура, щоб рослина не згнила та продовжила свій розвиток.

Потрібно зрізати жовте і почорніле листя та залишити здорові відростки. Старі пагони будуть продовжувати тягти соки з рослини, а тому від них треба позбавлятись.

Шкідники та хвороби, які найчастіше атакують антуріум 

Антуріум найчастіше атакують такі види шкідників:

  • щитівка;
  • павутинний кліщ;
  • борошнистий червець тощо. 

При виявленні шкідників слід обробити рослину інсектицидом.

З хвороб найчастіше зустрічаються:

  • коренева гниль;
  • фітофтороз;
  • сіра гниль.

Для профілактики хвороб важливо дотримуватися правил поливу та вологості.

 

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