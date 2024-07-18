Почему не цветет антуриум — как ухаживать за мужским счастьем, чтобы цветы были круглый год

Девушка держит вазон с антуриумом. Фото: Pinterest

Антуриум, или как еще в народе его называют "мужское счастье", "цветок фламинго" — роскошное комнатное растение, которое при цветении имеет экзотические и яркие цветы. Растение, безусловно, станет украшением любого интерьера. Однако иногда бывает очень сложно "заставить" его цвести.

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Какую почву необходимо выбрать для антуриума

Антуриум принадлежит к семейству Ароидных (Araceae). Его родина — Центральная и Южная Америка. Для наших широт это экзотическое растение, поэтому ухода оно требует особого и не все виды почв будут для него одинаково полезны.

Для мужского счастья подходят слабокислые почвы, состоящие из легких, воздушных компонентов. Субстрат, основа которого — высококачественный торф, может содержать:

древесную кору;

лиственную землю;

песок;

опалую хвою (исключительно сосновые мелкие ветви, кусочки коры, иглы, измельченные шишки);

мох сфагнум;

древесный уголь;

перлит;

кокосовые волокна.

Можно купить готовый субстрат в цветочном магазине.

Уход за антуриумом. Фото: istockphoto.com

Горшок для мужского счастья

Антуриумы выращивают в глиняных невысоких горшках с дренажными отверстиями, хорошо отводящими излишнюю влагу. Дренажный слой из керамзита должен занимать одну четвертую горшка.

Антуриум на подоконнике — температура и освещение

Освещение должно быть ярким, но без прямых солнечных лучей. Лучшим вариантом будет подоконник из западной и восточной части дома, но если такой возможности нет, тогда следует выбрать южную часть помещения. В таком случае необходимо расположить растение так, чтобы оно находилось частично в тени. Это поможет избежать ожогов.

Этот вид растения не переносит низкой влажности воздуха, а также не воспринимает резкие колебания температур.

Антуриум — экзотическое растение, поэтому предпочитает теплый климат. Температура должна быть на уровне +22...+25 °C, а в зимний период не должна опускаться ниже +16°C.

Антуриум в комнате. Фото: google.com

Как правильно поливать антуриум

Один из основных факторов, непосредственно влияющих на цветущее растение, — полив. Антуриум лучше недоувлажнить, чем переувлажнить.

Поливать надо, когда вы видите, что земляной ком пересох. Весной и летом — каждые 3-5 дней. Осенью и зимой — раз в 7-9 дней.

Использовать теплую дистиллированную воду температуры 18-20 °C. Жесткая вода из-под крана может вызвать появление пятен на листьях.

Также, если влаги будет слишком много, то на листьях начнут появляться коричневые пятна. Такие листики можно будет только обрезать, ведь они уже не восстановятся.

Важно: остатки воды из поддона антуриума следует сливать через 35-40 минут после полива.

Опытные цветоводы делятся ценным советом: со временем субстраты становятся более щелочными, поэтому желательно при поливе в воду немного добавлять лимонный сок или лимонную кислоту, но не чаще одного раза в месяц (1 ч. ложка лимонного сока на 1,5 литра воды).

Цветы антуриума. Фото: depositphotos.com

Пересадка антуриума — как это правильно делать и как часто

Это комнатное растение не нуждается в частых пересадках. Это можно делать меньше чем раз в 3 года. При пересадке следует учитывать, что корни мужского счастья очень хрупкие и их легко повредить.

Пересаживать растение нужно так, чтобы розетка листьев не была засыпана землей и одновременно корни растения не должны выглядывать из-под земли.

Когда, чем и как подкармливать антуриум

После пересадки вносить удобрения в грунт не нужно полтора-два месяца. Позже минеральные подкормки вносятся во время активного роста, раз в 2-3 недели, в период покоя растение не подкармливают.

Наиболее эффективна еженедельная внекорневая подкормка по листу. Под корень поливать можно комплексным удобрением для орхидей, в концентрации, указанной на этикетке или удобрением для декоративно-цветущих комнатных растений, в два раза уменьшенной (по сравнению с указаниями на этикетке) концентрацией.

Антуриум в горшках. Фото: google.com

Как и когда следует обрезать антуриум

Обрезка, или омоложение — необходимая для антуриума процедура, чтобы растение не сгнило и продолжило свое развитие.

Нужно срезать желтые и почерневшие листья и оставить здоровые отростки. Старые побеги будут продолжать тянуть соки из растения, а потому от них нужно избавляться.

Вредители и болезни, которые чаще всего атакуют антуриум

Антуриум чаще всего атакуют следующие виды вредителей:

щитовка;

паутинный клещ;

мучнистый червец и т.д.

При обнаружении вредителей следует обработать растение инсектицидом.

Из болезней наиболее часто встречаются:

корневая гниль;

фитофтороз;

серая гниль.

Для профилактики болезней важно соблюдать правила полива и влажности.

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