Чому дерево фундук не плодоносить — садівники назвали причини та дали поради

Садівник тримає плоди горіха у руці. Фото: epravda.com.ua

Фундук — дуже смачний горіх, але й не з дешевих. Тому українці, які мають присадибну ділянку намагаються виростити дерево. Однако, досить часто від садівників-любителів можна почути скаргу, що фундук не плодоносить, хоч і дорослий, а слугує у саду радше декором.

Чому не плодоносить ліщина і чи можна виправити таку ситуацію — розглянемо в нашій статті.

Читайте також:

Причини, через які фундук не плодоносить та як їх виправити

1. Вирощування дерева з горішка

Досвідчені садівники наголошують, рано вступають в плодоношення тільки культурні сорти. Тому потрібно купувати щеплені саджанці.

Якщо ж самостійно вирощувати дерево з лісового горішка або купленого на ринку, то плодів можна так і не дочекатися. При цьому варто зауважити, що лісовий горіх у дикій природі починає плодоносити на десятий рік свого життя, а інколи ще пізніше.

2. Неправильний підбір сорту

Урожай фундука дуже залежить від клімату. Багато сортів не переносять заморозки й різкі похолодання. Через такий стрес горіх може втратити квіткові бруньки. Тому обираючи сорт, обов'язково цікавтеся, якими якостями він володіє та чи підходить саме для вашого регіону.

Горіхи фундука на дереві. Фото: google.com

3. Низька самоплідність ліщини

Якщо у вашому в саду росте лише один кущ ліщини, то ймовірність запилення і плодоношення прагне до нуля. Для отримання пристойного врожаю потрібно мати кілька плодоносних кущів фундука. Причому вони повинні бути різного ґатунку і цвісти в один час. Максимального плодоношення можна очікувати від фундука, якщо в саду росте від 4 до 6 різних сортів.

Вважається, що для гарного врожаю на 10 кущів ліщини потрібно не менше 2 запилювачів. Запилювачі повинні рости в радіусі 10-15 м від дерева, що має плодоносити. А також розташовуватися від нього з підвітряного боку.

4. Посадка в неправильному місці

Плодоношення фундука безпосередньо залежить від місця посадки. Культуру треба висаджувати на сонячному місці, захищеному від протягів. Ідеально — з південного боку від будівель або стін.

Він не почне плодоносити, якщо знаходиться в тіні інших дерев, будинків, огорожі або сараю.

5. Невідповідний ґрунт

Для горіха фундука категорично не підходять глинисті ґрунти з близьким заляганням підґрунтових вод. В такій землі корінці фундука задихаються, рослина чахне і не розвивається як годиться. Занадто сухий ґрунт також не дає дереву розвиватися.

Максимальне плодоношення фундук показує на родючих, повітропроникних ґрунтах і алювіальних лугових. На інших типах ґрунтів для повноцінного плодоношення дереву потрібні регулярні поливи, не менше 5-6 разів за сезон.

Фундук на дереві. Фото: google.com

6. Брак вологи

Без зрошення урожай не буде зав’язуватися. Щоб отримати горішки, потрібно регулярно поливати кущі, починаючи з травня. Зрошення припиняють в кінці літа, даючи горіхам дозріти, а кущу підготуватися до зимівлі.

7. Неправильний догляд

Зробити фундук безплідним може передозування азотними добривами. Надлишок азоту стимулює активний приріст зеленої маси на шкоду цвітінню.

Якщо ігнорувати проріджування внутрішньої частини куща. Дуже густа крона перешкоджає плодоношенню. Але у жодному разі не можна вкорочувати молоді гілки, оскільки горіх плодоносить саме на однорічних пагонах.

У деяких сортів формується багато кореневої порослі. Вона виснажує кущі, призводить до зниження плодоношення. Навесні, коли вона відросте до 8 см, її необхідно вирізати біля самої основи.

Плодоносний протягом 5 років кущ ліщини, може припинити цвітіння. Пов’язано це зі старінням гілок і відсутністю молодого приросту. Відновити нормальне плодоношення допомагає щорічна омолоджуюча обрізка.



Раніше ми розповідали, що буде, якщо посадити фундук біля дому.

Нагадаємо, ми писали, чому дерево волоського горіха не плодоносить.

Також радимо вам дізнатися, чому абрикоси гниють прямо на дереві та як урятувати врожай.