Почему дерево фундук не плодоносит — садоводы назвали причины и дали советы

Садовод держит плоды ореха в руке. Фото: epravda.com.ua

Фундук — очень вкусный орех, но и не из дешевых. Поэтому украинцы, имеющие приусадебный участок, пытаются вырастить дерево. Однако довольно часто от садоводов-любителей можно услышать жалобу, что фундук не плодоносит, хотя и взрослый, а служит в саду скорее декором.

Почему не плодоносит орех и можно ли исправить такую ситуацию — рассмотрим в нашей статье.

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Причины, по которым фундук не плодоносит и как их исправить

1. Выращивание дерева из орешка

Опытные садоводы отмечают, рано вступают в плодоношение только культурные сорта. Поэтому нужно покупать привитые саженцы.

Если самостоятельно выращивать дерево из лесного орешка или купленного на рынке, то плодов можно так и не дождаться. При этом следует заметить, что лесной орех в дикой природе начинает плодоносить на десятый год своей жизни, а иногда еще позже.

2. Неправильный подбор сорта

Урожай фундука сильно зависит от климата. Многие сорта не переносят заморозки и резкие похолодания. Из-за такого стресса орех может потерять цветочные почки. Поэтому, выбирая сорт, обязательно интересуйтесь, какими качествами он обладает и подходит ли именно для вашего региона.

Орехи фундука на дереве. Фото: google.com

3. Низкая самоплодность орешника

Если в вашем саду растет только один куст ореха, то вероятность опыления и плодоношения стремится к нулю. Для получения приличного урожая нужно иметь несколько плодоносящих кустов фундука. Причем они должны быть разного сорта и цвести в одно время. Максимального плодоношения можно ожидать от фундука, если в саду растет от 4 до 6 разных сортов.

Считается, что для хорошего урожая на 10 кустов ореха нужно не менее 2 опылителей. Опылители должны расти в радиусе 10-15 м от плодоносящего дерева. А также размещаться от него с подветренной стороны.

4. Посадка в неправильном месте

Плодоношение фундука напрямую зависит от места посадки. Культуру нужно высаживать на солнечном месте, защищенном от сквозняков. Идеально — с южной стороны от зданий или стен.

Он не станет плодоносить, если находится в тени других деревьев, домов, ограды или сарая.

5. Неподходящая почва

Для ореха фундука не подходят глинистые грунты с близким залеганием подпочвенных вод. В такой земле корешки фундука задыхаются, растение чахнет и не развивается как следует. Слишком сухая почва также не дает дереву развиваться.

Максимальное плодоношение фундук показывает на плодородных, воздухопроницаемых почвах и аллювиальных луговых. На других типах почв для полноценного плодоношения дереву требуются регулярные поливы, не менее 5-6 раз в сезон.

Фундук на дереве. Фото: google.com

6. Нехватка влаги

Без орошения урожай не будет завязываться. Чтобы получить орешки, нужно регулярно поливать кусты, начиная с мая. Орошение прекращают в конце лета, давая орехам созреть, а кустарнику подготовиться к зимовке.

7. Неправильный уход

Сделать фундук бесплодным может передозировка азотными удобрениями. Избыток азота стимулирует активный прирост зеленой массы в ущерб цветению.

Если игнорировать прореживание внутренней части куста. Очень густая крона препятствует плодоношению. Но ни в коем случае нельзя укорачивать молодые ветви, поскольку орех плодоносит именно на однолетних побегах.

У некоторых сортов формируется много корневой поросли. Она истощает кусты, приводит к понижению плодоношения. Весной, когда она отрастет до 8 см, ее необходимо вырезать у самого основания.

Плодоносный в течение 5 лет куст орешника может прекратить цветение. Связано это со старением ветвей и отсутствием молодого прироста. Восстановить нормальное плодоношение помогает ежегодная омолаживающая обрезка.

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