Чому варто поливати город після дощу — яка користь для рослин

Людина, яка поливає рослини на городі. Фото: Freepik

Багато дачників вважають, що не треба поливати город, якщо надворі пройшов дощ, адже земля і так мокра. Проте, досвідчені городники впевнені, що, все ж таки, варто це робити для того, щоб рослини отримали якнайбільше вологи.

Новини.LIVE розповідає, чому після дощу варто поливати рослини на городі.

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Полив рослин після дощу — навіщо це

Коли ви поливаєте рослини на городі після дощу, волога потрапляє до ґрунту на більшу глибину. Як наслідок — виникають всі умови для того, щоб ґрунт отримав необхідну кількість вологи, яка потрібна для нормального розвитку рослин на городі.

Проте, тут варто звертати увагу на те, як часто йдуть опади у вашому регіоні, адже так з легкістю можна залити грядки на городі. А надмірний об’єм води може зіпсувати врожай, через що ви можете залишитися ні з чим, попри те, що ви ретельно дбаєте про рослини на городі.

Господиня, яка поливає город. Фото: Pinterest

Грядкам не вистачає вологи — як це дізнатися

Перш, ніж поливати город, переконайтеся в тому, що їм дійсно не вистачає необхідного рівня вологи. Якщо ви не впевнені, що потрібно поливати рослини після дощу, це можна з легкістю перевірити. Існує один простий, але ефективний спосіб, який допоможе це дізнатися.

Чоловік, який поливає рослини. Фото: Freepik

Щоб перевірити рівень вологи, вам потрібно взяти звичайну тонку дерев’яну паличку. Її встроміть в землю завглибшки декілька сантиметрів — якщо після витягування паличка залишилася чистою, то ґрунт вже став сухим. Тобто, його настав час поливати навіть, якщо надворі пройшов дощ, щоб наділити рослини потрібною кількістю вологи і поживних речовин.

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