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Чому необхідно поливати город після дощу — про це має знати кожен дачник

6 липня 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чому варто поливати город після дощу — яка користь для рослин
Людина, яка поливає рослини на городі. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Багато дачників вважають, що не треба поливати город, якщо надворі пройшов дощ, адже земля і так мокра. Проте, досвідчені городники впевнені, що, все ж таки, варто це робити для того, щоб рослини отримали якнайбільше вологи.

Новини.LIVE розповідає, чому після дощу варто поливати рослини на городі. 

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Полив рослин після дощу — навіщо це

Коли ви поливаєте рослини на городі після дощу, волога потрапляє до ґрунту на більшу глибину. Як наслідок — виникають всі умови для того, щоб ґрунт отримав необхідну кількість вологи, яка потрібна для нормального розвитку рослин на городі.

Проте, тут варто звертати увагу на те, як часто йдуть опади у вашому регіоні, адже так з легкістю можна залити грядки на городі. А надмірний об’єм води може зіпсувати врожай, через що ви можете залишитися ні з чим, попри те, що ви ретельно дбаєте про рослини на городі.

Хозяйка, поливающая огород
Господиня, яка поливає город. Фото: Pinterest

Грядкам не вистачає вологи — як це дізнатися

Перш, ніж поливати город, переконайтеся в тому, що їм дійсно не вистачає необхідного рівня вологи. Якщо ви не впевнені, що потрібно поливати рослини після дощу, це можна з легкістю перевірити. Існує один простий, але ефективний спосіб, який допоможе це дізнатися.

Мужчина, поливающий растения
Чоловік, який поливає рослини. Фото: Freepik

Щоб перевірити рівень вологи, вам потрібно взяти звичайну тонку дерев’яну паличку. Її встроміть в землю завглибшки декілька сантиметрів — якщо після витягування паличка залишилася чистою, то ґрунт вже став сухим. Тобто, його настав час поливати навіть, якщо надворі пройшов дощ, щоб наділити рослини потрібною кількістю вологи і поживних речовин.

Нагадаємо, ми писали про те, чи дійсно робота на городі продовжує життя на десять років. 

Раніше ми розповідали про те, чи треба щодня прополювати город, щоб позбутися шкідників.  

Також ми повідомляли про те, коли категорично не можна поливати рослини на городі. 

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