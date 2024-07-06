Почему стоит поливать огород после дождя — какая польза для растений

Человек, который поливает растения на огороде. Фото: Freepik

Многие дачники считают, что не надо поливать огород, если на улице прошел дождь, ведь земля и так мокрая. Однако, опытные огородники уверены, что, все же, стоит это делать для того, чтобы растения получили как можно больше влаги.

Новини.LIVE рассказывает, почему после дождя следует поливать растения на огороде.

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Полив растений после дождя — зачем это

Когда вы поливаете растения на огороде после дождя, влага попадает в почву на большую глубину. Как следствие — возникают все условия для того, чтобы почва получила необходимое количество влаги, которая нужна для нормального развития растений на огороде.

Однако, здесь стоит обращать внимание на то, как часто идут осадки в вашем регионе, ведь так с легкостью можно залить грядки на огороде. А чрезмерный объем воды может испортить урожай, из-за чего вы можете остаться ни с чем, несмотря на то, что вы заботитесь о растениях на огороде.

Хозяйка, поливающая огород. Фото: Pinterest

Грядкам не хватает влаги — как это узнать

Прежде, чем поливать огород, убедитесь в том, что им действительно не хватает необходимого уровня влаги. Если вы не уверены, что нужно поливать растения после дождя, это можно легко проверить. Существует один обычный, но действенный метод, который поможет это выяснить.

Мужчина, поливающий растения. Фото: Freepik

Чтобы проверить уровень влаги, вам нужно взять обычную тонкую деревянную палочку. Ее воткните в землю на глубину в несколько сантиметров — если после вытягивания палочка осталась чистой, то почва уже стала сухой. То есть, ее пора поливать даже, если на улице прошел дождь, чтобы наделить растения нужным количеством влаги и питательных веществ.

Напомним, мы писали о том, действительно ли работа на огороде продлевает жизнь на десять лет.

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