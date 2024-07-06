Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Почему необходимо поливать огород после дождя — об этом должен знать каждый дачник arrow

Почему необходимо поливать огород после дождя — об этом должен знать каждый дачник

6 июля 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Почему стоит поливать огород после дождя — какая польза для растений
Человек, который поливает растения на огороде. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Многие дачники считают, что не надо поливать огород, если на улице прошел дождь, ведь земля и так мокрая. Однако, опытные огородники уверены, что, все же, стоит это делать для того, чтобы растения получили как можно больше влаги.

Новини.LIVE рассказывает, почему после дождя следует поливать растения на огороде.

Читайте также:

Полив растений после дождя — зачем это

Когда вы поливаете растения на огороде после дождя, влага попадает в почву на большую глубину. Как следствие — возникают все условия для того, чтобы почва получила необходимое количество влаги, которая нужна для нормального развития растений на огороде.

Однако, здесь стоит обращать внимание на то, как часто идут осадки в вашем регионе, ведь так с легкостью можно залить грядки на огороде. А чрезмерный объем воды может испортить урожай, из-за чего вы можете остаться ни с чем, несмотря на то, что вы заботитесь о растениях на огороде.

Хозяйка, поливающая огород
Хозяйка, поливающая огород. Фото: Pinterest

Грядкам не хватает влаги — как это узнать

Прежде, чем поливать огород, убедитесь в том, что им действительно не хватает необходимого уровня влаги. Если вы не уверены, что нужно поливать растения после дождя, это можно легко проверить. Существует один обычный, но действенный метод, который поможет это выяснить.

Мужчина поливающий растения
Мужчина, поливающий растения. Фото: Freepik

Чтобы проверить уровень влаги, вам нужно взять обычную тонкую деревянную палочку. Ее воткните в землю на глубину в несколько сантиметров — если после вытягивания палочка осталась чистой, то почва уже стала сухой. То есть, ее пора поливать даже, если на улице прошел дождь, чтобы наделить растения нужным количеством влаги и питательных веществ.

Напомним, мы писали о том, действительно ли работа на огороде продлевает жизнь на десять лет.

Раньше мы рассказывали о том, нужно ли ежедневно пропалывать огород, чтобы избавиться от вредителей.

Также мы сообщали о том, когда категорически нельзя поливать растения на огороде.

растения советы огород польза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно