Як правильно використовувати глиняні кульки в саду — поради дачникам

Глиняні кульки для покращення розвитку рослин. Фото: The Spruse

Глиняні кульки — це дуже корисний інструмент догляду рослин у саду, але мало хто знає, як ними правильно користуватися. Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся про те, як використовувати цей садовий засіб для догляду.

Про те, як користуватися глиняними кульками в саду, розповідають на сторінці "soil.ninja" в Instagram.

Читайте також:

Використання глиняних кульок у саду — для чого вони потрібні

Багато садівників користуються глиняними кульками для того, щоб виростити найкрасивіші та найміцніші рослини. Мало хто знає, але існує декілька причин, з яких варто користуватися цими глиняними кульками в саду.

Глиняні кульки, які використовують для рослин. Фото: Nature

По-перше, вони чудово підходять для того, щоб дренувати ґрунт у горщиках і правильно розподілити об’єм води для поливу рослин. По-друге, ці гранули допомагають покращити аерацію ґрунту, що не менш важливо для вирощування рослин. А по-третє, ними можна мульчувати ґрунт, щоб кульки утримували необхідну вологу.

До того ж, їх можна класти на поверхні ґрунту для того, щоб:

Зберегти необхідний рівень вологи в рослинах

Захистити рослини від небажаних шкідників

Багато глиняних кульок у горщику. Фото: The Spruse

Використання глиняних кульок у саду — як це правильно робити

Під час посадки рослини до горщику розкладіть ці кульки на дно контейнера так, щоб товщина шару становила два-п’ять сантиметрів. Це допоможе рослинам не постраждати від надмірної кількості води і отримати гарний водний баланс.

Користь глиняних кульок для рослин. Фото: скриншот з Instagram

Якщо ви помітили занадто щільний ґрунт у горщику, додайте глиняні кульки туди, щоб земля була більш повітряною, а коріння рослин отримувало потрібні поживні компоненти.

Нагадаємо, ми писали про те, для чого досвідчені дачники використовують звичайний цукор на городі.

Раніше ми розповідали про те, чому варто посадити дерево червоної груші в саду.

Також ми повідомляли про те, навіщо розкидати кірки з кавуна на городі.