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Глиняные шарики для растений — для чего они и как ими правильно пользоваться

20 августа 2024 07:27
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно использовать глиняные шарики в саду — советы дачникам
Глиняные шарики для улучшения развития растений. Фото: The Spruse
Екатерина Волченко - Редактор

Глиняные шарики — это очень полезный инструмент ухода за растениями в саду, но мало кто знает, как ими правильно пользоваться. Чтобы не допустить ошибку, узнайте о том, как использовать это садовое средство для ухода.

О том, как пользоваться глиняными шариками в саду, рассказывают на странице "soil.ninja" в Instagram.

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Использование глиняных шаров в саду — для чего они нужны

Многие садоводы пользуются глиняными шариками для того, чтобы вырастить самые красивые и самые прочные растения. Мало кто знает, но существует несколько причин, по которым следует пользоваться этими глиняными шариками в саду.

Глиняные шарики, используемые для растений
Глиняные шарики, которые используются для растений. Фото: Nature

Во-первых, они отлично подходят для того, чтобы дренировать почву в горшках и правильно распределить объем воды для полива растений. Во-вторых, эти гранулы помогают улучшить аэрацию почвы, что не менее важно для выращивания растений. А в-третьих, ими можно мульчировать почву, чтобы шарики удерживали необходимую влагу.

К тому же, их можно класть на поверхности грунта для того, чтобы:

  • Сохранить необходимый уровень влаги в растениях
  • Защитить растения от нежелательных вредителей
Много глиняных шариков в горшке.
Много глиняных шариков в горшке. Фото: The Spruse

Использование глиняных шаров в саду — как это правильно делать

При посадке растения в горшок разложите эти шарики на дно контейнера так, чтобы толщина слоя составляла два-пять сантиметров. Это поможет растениям не пострадать от излишнего количества воды и получить хороший водный баланс.

Публикация со страницы "soil.ninja"
Польза глиняных шаров для растений. Фото: скриншот из Instagram

Если вы заметили слишком плотную почву в горшке, добавьте глиняные шарики туда, чтобы земля была более воздушной, а корни растений получали нужные питательные компоненты.

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники используют обычный сахар на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, почему следует посадить дерево красной груши в саду.

Также мы сообщали о том, зачем разбрасывать корки с арбуза на огороде.

растения советы сад глиняные шарики

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