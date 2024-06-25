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Грошове дерево втрачає листя — у чому причина та як врятувати кімнатну рослину

25 червня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому опадають листя у грошового дерева та як врятувати рослину — дієві поради
Дівчина доглядає за грошовим деревом. Фото: Andrija Nikolic
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Одна з найпопулярніших кімнатних рослин — товстянка або красула, яку всі давно вже звикли називати грошовим деревом. Її люблять не тільки через нібито здатність приваблювати гроші у дім, але й через легкий догляд. Проте найрозповсюдженіша проблема, з якою стикаються квітникарі-початківці — опадання листя. 

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Чому ваше грошове дерево раптом почало "лисіти" та як цьому можна зарадити й урятувати кімнатну рослину, Новини.LIVE розповідає далі у матеріалі. 

Причини, чому грошове дерево втрачає листя

Досвідчені квітникарі виділяють такі основні причини, через які товстянка може втрачати свої листочки: 

  • ґрунт перезволожений;
  • полив холодною водою;
  • важкий ґрунт;
  • рослина отримала опіки від сонячних променів (буде видно характерні плями на листі);
  • брак освітлення;
  • температурні перепади та протяги;
  • надмірна кількість добрив;
  • загнивання коренів через ураження грибком;
  • ураження шкідниками;
  • природна часткова зміна листя.

 

Що робити, щоб товстянка не втрачала листя — дієві поради, щоб урятувати рослину
Дівчина доглядає за грошовим деревом. Фото: Andrija Nikolic

Що робити, щоб товстянка не втрачала листя — дієві поради, щоб урятувати рослину

Ці прості та дієві поради допоможуть вам уберегти рослину від хвороб та втрати листя: 

  1. Поливайте рослину вчасно, але не заливайте водою. Влітку землю в горщику необхідно зволожувати 1-2 рази на тиждень, а взимку вистачить і одного поливання на місяць. Так можна вберегти товстянку від гниття, цвілі, сірої гнилі. 
  2. Дуже важливо забезпечити хороший дренаж.
  3. Якщо після поливу вода спустилася у піддон, обов'язково її зливайте. 
  4. Уникайте великих горщиків. Це допоможе грошовому дереву тримати форму та розростатися рівномірно.
  5. Не давайте розростатися самовільно. Грошове дерево потрібно формувати.
  6. Обирайте для рослини правильний ґрунт, він не повинен бути занадто щільним або важким. Підійде пухка земля: 1 частина дернової землі, 1 — піску, 3 частини листової землі.
  7. Підживлюйте красулу у весняно-літній період раз на місяць рідким добривом для сукулентних і кактусів, восени та взимку рослина підживлення не потребує.
  8. Товстянка починає хворіти після пересадки, тож не робіть цього занадто часто, Для дорослих рослин достатньо 1 раз на 3 роки.
  9. Не ховайте ваше грошове дерево від сонця, але й не виставляйте під прямі сонячні промені. Якщо її розташувати в сонячному теплому кутку, вона буде красиво виглядати: щільне листя, здорові корені.

 

Раніше ми писали, як правильно доглядати за грошовим деревом, де його краще розмістити та що зробити, щоб воно почало квітнути.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно застосовувати корицю для кімнатних рослин. 

Також радимо вам дізнатися, яку квітку називають деревом долі та чому вам обов'язково захочеться поставити її вдома.

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грошове дерево

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