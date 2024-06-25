Почему опадают листья у денежного дерева и как спасти растение — действенные советы

Девушка ухаживает за денежным деревом. Фото: Andrija Nikolic

Одно из самых популярных комнатных растений — толстянка или красула, которую все давно уже привыкли называть денежным деревом. Ее любят не только из-за якобы способности привлекать деньги в дом, но и из-за легкого ухода. Однако самая распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие цветоводы — опадание листьев.

Читайте также:

Почему ваше денежное дерево вдруг начало "лысеть" и как спасти комнатное растение, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

Причины, почему денежное дерево теряет листья

Опытные цветоводы выделяют следующие основные причины, по которым толстянка может терять свои листочки:

почва переувлажненная;

полив холодной водой;

тяжелая почва;

растение получило ожоги от солнечных лучей (будут видны характерные пятна на листьях);

нехватка освещения;

температурные перепады и сквозняки;

чрезмерное количество удобрений;

загнивание корней из-за поражения грибком;

поражение вредителями;

естественная частичная смена листьев.

Девушка ухаживает за денежным деревом. Фото: Andrija Nikolic

Что делать, чтобы толстянка не теряла листья — действенные советы, чтобы спасти растение

Эти простые и действенные советы помогут вам уберечь растение от болезней и потери листьев:

Поливайте растение вовремя, но не заливайте водой. Летом землю в горшке необходимо увлажнять 1-2 раза в неделю, а зимой хватит и одной поливки в месяц. Так можно уберечь толстянку от гниения, плесени, серой гнили. Очень важно обеспечить хороший дренаж. Если после полива вода спустилась в поддон, обязательно сливайте ее. Избегайте больших горшков. Это поможет денежному дереву держать форму и равномерно разрастаться. Не давайте разрастаться самовольно. Денежное дерево нужно формировать. Выбирайте для растения правильную почву, она не должна быть слишком плотной или тяжелой. Подойдет рыхлая земля: 1 часть дерновой земли, 1 — песка, 3 части листовой земли. Подпитывайте красулу в весенне-летний период раз в месяц жидким удобрением для суккулентных и кактусов, осенью и зимой растение в подкормке не нуждается. Толстянка начинает болеть после пересадки, поэтому не делайте этого слишком часто, Для взрослых растений достаточно 1 раз в 3 года. Не прячьте ваше денежное дерево от солнца, но и не выставляйте под прямые солнечные лучи. Если ее расположить в солнечном теплом углу, она будет красиво смотреться: плотные листья, здоровые корни.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за денежным деревом, где его лучше разместить и что сделать, чтобы оно начало цвести.

Напомним, мы рассказывали, как правильно применять корицу для комнатных растений.

Также советуем узнать, какой цветок называют деревом судьбы и почему вам обязательно захочется поставить его дома.