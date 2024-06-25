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Денежное дерево теряет листья — в чем причина и как спасти комнатное растение

25 июня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему опадают листья у денежного дерева и как спасти растение — действенные советы
Девушка ухаживает за денежным деревом. Фото: Andrija Nikolic
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Одно из самых популярных комнатных растений — толстянка или красула, которую все давно уже привыкли называть денежным деревом. Ее любят не только из-за якобы способности привлекать деньги в дом, но и из-за легкого ухода. Однако самая распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие цветоводы — опадание листьев.

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Причины, почему денежное дерево теряет листья

Опытные цветоводы выделяют следующие основные причины, по которым толстянка может терять свои листочки:

  • почва переувлажненная;
  • полив холодной водой;
  • тяжелая почва;
  • растение получило ожоги от солнечных лучей (будут видны характерные пятна на листьях);
  • нехватка освещения;
  • температурные перепады и сквозняки;
  • чрезмерное количество удобрений;
  • загнивание корней из-за поражения грибком;
  • поражение вредителями;
  • естественная частичная смена листьев.

 

Что делать, чтобы толстянка не теряла листья — действенные советы, чтобы спасти растение
Девушка ухаживает за денежным деревом. Фото: Andrija Nikolic

Что делать, чтобы толстянка не теряла листья — действенные советы, чтобы спасти растение

Эти простые и действенные советы помогут вам уберечь растение от болезней и потери листьев:

  1. Поливайте растение вовремя, но не заливайте водой. Летом землю в горшке необходимо увлажнять 1-2 раза в неделю, а зимой хватит и одной поливки в месяц. Так можно уберечь толстянку от гниения, плесени, серой гнили.
  2. Очень важно обеспечить хороший дренаж.
  3. Если после полива вода спустилась в поддон, обязательно сливайте ее.
  4. Избегайте больших горшков. Это поможет денежному дереву держать форму и равномерно разрастаться.
  5. Не давайте разрастаться самовольно. Денежное дерево нужно формировать.
  6. Выбирайте для растения правильную почву, она не должна быть слишком плотной или тяжелой. Подойдет рыхлая земля: 1 часть дерновой земли, 1 — песка, 3 части листовой земли.
  7. Подпитывайте красулу в весенне-летний период раз в месяц жидким удобрением для суккулентных и кактусов, осенью и зимой растение в подкормке не нуждается.
  8. Толстянка начинает болеть после пересадки, поэтому не делайте этого слишком часто, Для взрослых растений достаточно 1 раз в 3 года.
  9. Не прячьте ваше денежное дерево от солнца, но и не выставляйте под прямые солнечные лучи. Если ее расположить в солнечном теплом углу, она будет красиво смотреться: плотные листья, здоровые корни.

 

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за денежным деревом, где его лучше разместить и что сделать, чтобы оно начало цвести.

Напомним, мы рассказывали, как правильно применять корицу для комнатных растений.

Также советуем узнать, какой цветок называют деревом судьбы и почему вам обязательно захочется поставить его дома.

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