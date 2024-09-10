Як правильно білити дерева — коли це краще робити, поради садівникам

Людина, яка білить стовбур дерева в саду. Фото: Techinfus.com

Всі садівники знають, як важливо білити стовбури дерев, щоб захистити їх від морозів, прямого сонця і шкідників. Щоб правильно провести цю процедуру в саду, необхідно знати, коли це краще робити і як саме ефективно побілити дерева.

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Білити дерева треба двічі на рік — вперше це необхідно робити восени, щоб захистити їх від морозів, а вдруге ця процедура проводиться навесні, але в цьому випадку це робиться з інших причин. Щоб не нашкодити деревам, потрібно знати, коли і як проводити цю процедуру.

Дерево з побіленим стовбуром. Фото: Decorexpro

Коли потрібно білити дерева

По-перше, білити дерева варто навесні, а саме — в квітні, коли на них немає листя і їм важко захистити себе від впливу сонячних променів. А по-друге, навесні вилазять всі комахи, які їдять кору дерев, тому побілка здатна захистити їх.

Досвідчені садівники рекомендують білити дерева в саду тоді, коли позначки на термометрах сягають 11-15 градусів тепла.

Процес побілки дерева в саду. Фото: Decorexpro

Як правильно білити стовбури дерев

Якщо ви восені не білили дерева, то навесні потрібно не тільки це робити, а й правильно їх підготувати. Спочатку видаліть стару відмерлу кору, знявши її шпателем над клейонкою, потім зранку нанесіть на кору розчин мідного купоросу.

Наприкінці закрийте тріщини сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Глина — 200 грамів

Коров’як — 100 грамів

Солома — одна жменя

Вода

Змішайте все це, розбавте водою так, щоб суміш була схожа за консистенцією на сметану, і помажте стовбур дерева.

Суміш для побілки дерева. Фото: Kaipkada.lt

Щойно ви підготували дерево до процедури, починайте його білити, нанісши розчин так, щоб завтовшки він був приблизно два-три міліметри.

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