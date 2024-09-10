Как правильно белить деревья — когда это лучше делать, советы садоводам

Как белить деревья, чтобы защитить их от вредителей, солнца и морозов — полезные советы
Все садоводы знают, как важно белить стволы деревьев, чтобы защитить их от морозов, прямого солнца и вредителей. Чтобы правильно провести эту процедуру в саду, необходимо знать, когда это лучше делать и как эффективно побелить деревья.
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Белить деревья нужно дважды в год — первый раз это необходимо делать осенью, чтобы защитить их от морозов, а второй раз эта процедура проводится весной, но в этом случае это делается по другим причинам. Чтобы не навредить деревьям, нужно знать, когда и как проводить эту процедуру.
Когда нужно белить деревья
Во-первых, белить деревья следует весной, а именно — в апреле, когда на них нет листьев и им трудно защитить себя от воздействия солнечных лучей. А во-вторых, весной вылезают все насекомые, которые едят кору деревьев, поэтому побелка способна защитить их.
Опытные садоводы рекомендуют белить деревья в саду, когда отметки на термометрах достигают 11-15 градусов тепла.
Как правильно белить стволы деревьев
Если вы осенью не белили деревья, весной нужно не только это делать, но и правильно их подготовить. Сначала удалите старую отмершую кору, сняв ее шпателем над клеенкой, затем с утра нанесите на кору раствор медного купороса.
В конце закройте трещины смесью из таких ингредиентов, как:
- Глина — 200 грамм
- Коровяк — 100 грамм
- Солома — одна горсть
- Вода
Смешайте все это, разбавьте водой так, чтобы смесь была похожа по консистенции на сметану, и помажьте ствол дерева.
Как только вы подготовили дерево к процедуре, начинайте его белить, нанеся раствор так, чтобы по толщине он был примерно два-три миллиметра.
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