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Як і коли сіяти календулу у червні — захисник від шкідників і цілитель в аптечці

5 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти календулу у червні 2024 і як правильно це зробити — поради дачникам
Збір квітів календули у саду. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Червень — прекрасний час для того, щоб додати до своїх клумб яскраву календулу або посіяти корисну квітку на городі у міжрядді. Оскільки, українці особливо цінують цю рослину не тільки за красу, а й за її цілющі властивості, корисно буде дізнатися коли та як сіяти нагідки, щоб отримати квітучу ділянку та корисні квіткові суцвіття.

Новини.LIVE дізнавався секрети садівників, якими із задоволенням ділиться далі у матеріалі.

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Коли сіяти нагідки 

Як правило, в Україні календулу починають сіяти у відкритий ґрунт ще ранньою весною. Проте, рослину можна висівати впродовж усього вегетаційного сезону, тобто у червні та липні це робити не пізно. 

Перші сходи мають з'явитися впродовж 12 днів. А вегетаційний період календули — 65-75 днів. При цьому календула має тривалий період цвітіння, аж до осінніх заморозків. 

Також дуже часто нагідки висівають під зиму у жовтні. Тоді перші квіти можна побачити у березні-квітні.

 

Коли сіяти нагідки
Квіти календули. Фото: google.com

Де найкраще сіяти календулу 

Ця рослина маловибаглива до умов вирощування. Ідеально для неї підходять гарно освітлені ділянки забезпечені вологою. 

Дуже часто городники висівають календулу на городі між різними овочевими та ягідними культурами, адже рослина здатна відлякувати деяких шкідників, а також приваблює бджіл та метеликів, які допомагають у запиленні рослин.  

Як сіяти нагідки 

Найпростіше одразу сіяти насіння у відкритий ґрунт, який має бути пухким та достатньо зволоженим. Найкраще за кілька тижнів до посіву перекопати землю, внісши перегній, фосфорні та калійні добавки. Проте, добрива вносити необов'язково. 

Якщо ви висіваєте календулу через її декоративні якості, то насіння квітки слід сіяти у ґрунт на глибину 1-2 см з інтервалом між насінинами 25-30 см, а відстань між рядами залишають близько 60-70 см. 

Після появи паростків їх проріджують таким чином, щоб у результаті між сіянцями утворилися інтервали 25-35 см. "Зайві" сіянці можна тут же посадити в іншому місці — нагідки чудово зносять пересадку.

 

Як та коли збирати календулу
Жінка збирає календулу. Фото: google.com

Як та коли збирати календулу 

Якщо ви збираєтеся використовувати календулу для лікувальних цілей, то квіткові суцвіття можна почати збирати з початку цвітіння. При цьому регулярне видалення квіткових кошиків стимулює рясне цвітіння.

 

Раніше ми розповідали, чим корисна календула та чому її варто посадити на городні.

Нагадаємо, ми писали, які швидкорослі квіти посадити у червні.

Також радимо вам дізнатися, як виростити іриси на своїй ділянці, щоб були пишними та красивими. 

рослини
садівництво
поради
квіти
сад
календула

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