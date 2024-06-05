Когда сеять календулу в июне 2024 и как правильно это сделать — советы дачникам

Сбор цветов календулы в саду. Фото: freepik.com

Июнь — прекрасное время для того, чтобы добавить к своим клумбам яркую календулу или посеять полезный цветок на огороде в междурядье. Поскольку украинцы особенно ценят это растение не только за красоту, но и за его целебные свойства, полезно будет узнать когда и как сеять календулы, чтобы получить цветущий участок и полезные цветочные соцветия.

Новини.LIVE узнавал секреты садоводов, которыми с удовольствием делится далее в материале.

Читайте также:

Когда сеять календулу

Как правило, в Украине календулу начинают сеять в открытую почву еще ранней весной. Однако растение можно высевать на протяжении всего вегетационного сезона, то есть в июне и июле это делать не поздно.

Первые всходы должна появиться в течение 12 дней. А вегетационный период календулы — 65-75 дней. При этом календула имеет длительный период цветения, вплоть до осенних заморозков.

Также очень часто календулу высевают под зиму в октябре. Тогда первые цветы можно увидеть в марте-апреле.

Цветы календулы. Фото: google.com

Где лучше сеять календулу

Это растение малоприхотливо к условиям выращивания. Идеально для нее подходят хорошо освещенные участки снабженные влагой.

Очень часто огородники высевают календулу на огороде между различными овощными и ягодными культурами, ведь растение способно отпугивать некоторых вредителей, а также привлекает пчел и бабочек, которые помогают в опылении растений.

Как сеять календулу

Проще всего сразу сеять семена в открытый грунт, который должен быть рыхлым и достаточно увлажненным. Лучше всего за несколько недель до посева перекопать землю, внеся перегной, фосфорные и калийные добавки. Однако удобрения вносить необязательно.

Если вы высеваете календулу из-за ее декоративных качеств, то семена цветка следует сеять в грунт на глубину 1-2 см с интервалом между семенами 25-30 см, а расстояние между рядами оставляют около 60-70 см.

После появления ростков их прореживают таким образом, чтобы в результате между сеянцами образовались интервалы 25-35 см. "Лишние" сеянцы можно тут же посадить в другом месте — календула прекрасно сносит пересадку.

Женщина собирает календулу. Фото: google.com

Как и когда собирать календулу

Если вы собираетесь использовать календулу для лечебных целей, цветочные соцветия можно начать собирать с начала цветения. При этом регулярное удаление цветочных корзинок стимулирует обильное цветение.

Раньше мы рассказывали, чем полезна календула и почему ее стоит посадить на огороде.

Напомним, мы писали, какие быстрорастущие цветы посадить в июне.

Также советуем вам узнать, как вырастить ирисы на своем участке, чтобы были пышными и красивыми.