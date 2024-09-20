Як пересадити рослину з маленького горщика — простий та ефективний лайфхак

Хлопець пересаджує кімнатні рослини. Фото: freepik.com

Кімнатні рослини час від часу потребують більше простору для розвитку та росту. Тому пересадка з маленького горщика у великий — це важливий етап догляду. А щоб цей процес не став стресом як для самої рослини, так і для власника, варто знати, як можна швидко здійснити пересадку.

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Як дістати рослину з горщика для пересадки

Перший важливий етап - це акуратно витягти рослину зі старого горщика. Щоб полегшити цей процес, рекомендується заздалегідь полити рослину, щоб коріння легше відокремилося від стінок. Важливо витягувати рослину разом з грудкою землі, щоб мінімізувати пошкодження кореневої системи.

Як пересадити кімнатну рослину

Експерти пропонують скористатися незвичайною хитрістю — на дно нового, більшого горщика спочатку насипте шар ґрунту, а потім помістіть старий горщик з рослиною в центр нового, і засипте навколо нього свіжий ґрунт, злегка утрамбовуючи його.

Пересадка рослини у більший горщик. Скриншот з відео

Як дістати рослину зі старого горщика

Цей етап найважливіший, адже необхідно витягнути рослину так, щоб не пошкодити її коріння.

За кілька годин до пересадки рясно полийте рослину. Це допоможе розм'якшити ґрунт і зменшить стрес для коренів.

Якщо горщик пластиковий, обережно переверніть його на бік. Тримайте рослину за стебло, щоб уникнути пошкодження. Легко натискайте на боки горщика, щоб ослабити ґрунт. Злегка похитуючи, обережно витягніть рослину з горщика. Якщо вона застрягла, можна використати лопатку або дерев'яну паличку, щоб обережно підштовхнути ґрунт.

Якщо горщик керамічний або з іншого твердого матеріалу використовуйте лопатку або тонку дерев’яну паличку, щоб обережно підштовхнути ґрунт і коріння.

Якщо ви помітили пошкоджені або загнилі корені, акуратно обріжте їх стерильними ножицями. Після пересадки знову полийте рослину, щоб зміцнити контакт між корінням та ґрунтом.

Хлопець пересаджує кімнатні рослини. Фото: freepik.com

Коли краще пересаджувати кімнатні квіти

Регулярне пересаджування потрібне всім кімнатним квітам, незалежно від виду і сорту. Зазвичай це роблять з березня, коли у рослин завершується режим зимового сну і починається активна фаза росту, цвітіння. Пересадженням можна займатися аж до кінця вересня.

Коли горщик буде повністю заповнений землею, акуратно дістаньте маленький горщик. У вас залишиться ідеально підготовлена ямка, яка буде точно відповідати формі та розміру кореневої грудки рослини.

Тепер витягніть рослину з маленького горщика, не порушуючи її кореневу систему, і акуратно перемістіть її в підготовлене заглиблення у великому горщику. Цей метод дозволяє значно прискорити процес і мінімізувати ризик пошкодження коренів.

Такий спосіб пересадження не тільки простий і ефективний, а й допомагає рослині швидше адаптуватися до нового місця, зберігаючи цілісність її кореневої системи.

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