Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як легко пересадити рослину з маленького горщика — хитрий лайфхак arrow

Як легко пересадити рослину з маленького горщика — хитрий лайфхак

20 вересня 2024 04:17
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор
Як пересадити рослину з маленького горщика — простий та ефективний лайфхак
Хлопець пересаджує кімнатні рослини. Фото: freepik.com
Софія Філь - Редактор
Софія Філь
Редактор

Кімнатні рослини час від часу потребують більше простору для розвитку та росту. Тому пересадка з маленького горщика у великий — це важливий етап догляду. А щоб цей процес не став стресом як для самої рослини, так і для власника, варто знати, як можна швидко здійснити пересадку.

Читайте також:

Автор Telegram-каналу "Затишний сад та місто" поділився простим та ефективним способом, як швидко й акуратно пересадити рослину в новий горщик без додаткових інструментів. 

Як дістати рослину з горщика для пересадки

Перший важливий етап - це акуратно витягти рослину зі старого горщика. Щоб полегшити цей процес, рекомендується заздалегідь полити рослину, щоб коріння легше відокремилося від стінок. Важливо витягувати рослину разом з грудкою землі, щоб мінімізувати пошкодження кореневої системи.

Як пересадити кімнатну рослину 

Експерти пропонують скористатися незвичайною хитрістю — на дно нового, більшого горщика спочатку насипте шар ґрунту, а потім помістіть старий горщик з рослиною в центр нового, і засипте навколо нього свіжий ґрунт, злегка утрамбовуючи його.

 

Як пересадити кімнатну рослину
Пересадка рослини у більший горщик. Скриншот з відео

Як дістати рослину зі старого горщика

Цей етап найважливіший, адже необхідно витягнути рослину так, щоб не пошкодити її коріння. 

За кілька годин до пересадки рясно полийте рослину. Це допоможе розм'якшити ґрунт і зменшить стрес для коренів.

Якщо горщик пластиковий, обережно переверніть його на бік. Тримайте рослину за стебло, щоб уникнути пошкодження. Легко натискайте на боки горщика, щоб ослабити ґрунт. Злегка похитуючи, обережно витягніть рослину з горщика. Якщо вона застрягла, можна використати лопатку або дерев'яну паличку, щоб обережно підштовхнути ґрунт.

Якщо горщик керамічний або з іншого твердого матеріалу використовуйте лопатку або тонку дерев’яну паличку, щоб обережно підштовхнути ґрунт і коріння.

Якщо ви помітили пошкоджені або загнилі корені, акуратно обріжте їх стерильними ножицями. Після пересадки знову полийте рослину, щоб зміцнити контакт між корінням та ґрунтом.

 

Як дістати рослину зі старого горщика
Хлопець пересаджує кімнатні рослини. Фото: freepik.com

Коли краще пересаджувати кімнатні квіти

Регулярне пересаджування потрібне всім кімнатним квітам, незалежно від виду і сорту. Зазвичай це роблять з березня, коли у рослин завершується режим зимового сну і починається активна фаза росту, цвітіння. Пересадженням можна займатися аж до кінця вересня.

Коли горщик буде повністю заповнений землею, акуратно дістаньте маленький горщик. У вас залишиться ідеально підготовлена ямка, яка буде точно відповідати формі та розміру кореневої грудки рослини.

Тепер витягніть рослину з маленького горщика, не порушуючи її кореневу систему, і акуратно перемістіть її в підготовлене заглиблення у великому горщику. Цей метод дозволяє значно прискорити процес і мінімізувати ризик пошкодження коренів.

Такий спосіб пересадження не тільки простий і ефективний, а й допомагає рослині швидше адаптуватися до нового місця, зберігаючи цілісність її кореневої системи.

 

Раніше ми розповідали, чим активоване вугілля корисне для кімнатних рослин.

Нагадаємо, ми писали, чому грошове дерево втрачає листя та як врятувати кімнатну рослину.

Також ділимося з вами корисною порадою, чим та як удобрювати заміокулькас (доларове дерево) восени. 

рослини квіти лайфхаки поради вазон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 У війську потрібні люди, що знаються на сантехніці та опаленні — кого запрошують до полку "Азов"

03:00 Окупанти в Криму проводять чергову фільтрацію — блокують цілі райони

02:35 З'явились перші кадри після трагедії батискафа "Титан" — про що вони свідчать

02:30 Відстрочка від мобілізації — чи можуть українці змінити підставу за бажанням

02:05 Ізраїль лишив ХАМАС бойової потужності — тепер черга розібратись з Хезболлою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

01:32 Житель Прикарпаття підробив посвідчення про непридатність до служби — як його покарав суд

01:03 Ворог активно атакує, але найгарячіше на Курахівському напрямку — звіт Генштабу ЗСУ

00:30 Відмова від дообстеження під час ВЛК — що загрожує військовозобов'язаному

00:11 Окупанти користуються укріпленнями ЗСУ — у "Вовках Да Вінчі" пояснили чому

00:10 Трубін допоміг Бенфіці перемогти дружній до Росії клуб у Лізі чемпіонів

03:26 У війську потрібні люди, що знаються на сантехніці та опаленні — кого запрошують до полку "Азов"

03:00 Окупанти в Криму проводять чергову фільтрацію — блокують цілі райони

02:35 З'явились перші кадри після трагедії батискафа "Титан" — про що вони свідчать

02:30 Відстрочка від мобілізації — чи можуть українці змінити підставу за бажанням

02:05 Ізраїль лишив ХАМАС бойової потужності — тепер черга розібратись з Хезболлою

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

01:32 Житель Прикарпаття підробив посвідчення про непридатність до служби — як його покарав суд

01:03 Ворог активно атакує, але найгарячіше на Курахівському напрямку — звіт Генштабу ЗСУ

00:30 Відмова від дообстеження під час ВЛК — що загрожує військовозобов'язаному

00:11 Окупанти користуються укріпленнями ЗСУ — у "Вовках Да Вінчі" пояснили чому

00:10 Трубін допоміг Бенфіці перемогти дружній до Росії клуб у Лізі чемпіонів

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації