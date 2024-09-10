Чим підживити заміокулькас восени — найкраще добриво для доларового дерева

Великий вазон з доларовим деревом удома. Фото: google.com

Підживлення доларового дерева восени вимагає спеціального підходу, оскільки це період, коли заміокулькас переходить у стан спокою або зниженого активного росту.

Щоб листя були великі та м'ясисті, а рослина здоровою, необхідно знати чим та як удобрювати заміокулькас. Про це ви дізнаєтеся далі у нашому матеріалі.

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Важливі нюанси підживлення заміокулькаса восени

Як правило восени та взимку рослина знижує темпи росту, тому у цей період слід зменшити частоту удобрення. Достатньо підгодовувати доларове дерево один раз на місяць або навіть рідше.

Восени, коли рослина менш активна, перегодовування може бути більш шкідливим, ніж корисним. Тому краще бути обережним з добривами у цей період.

Завжди поливайте кімнатну рослину перед внесенням добрив, щоб уникнути пошкодження кореневої системи.

Доларове дерево вдома. Фото: shutterstock.com

Яким повинен бути ґрунт для заміокулькаса

Для гарного росту та розвитку доларове дерево потребує якісного субстрату, багатого на поживні речовини. Ґрунт повинен бути легким і водопроникним.

Заміокулькас є сукулентом і не переносить застій води. Тому ґрунт для нього повинен бути добре дренованим, щоб уникнути гниття коренів.

В горщику має бути листова та дернова земля, торф, пісок у рівних частинах, а також за бажанням мох-сфагнум.

Найзручніший варіант — це використання готових сумішей для сукулентів або кактусів. Вони вже містять всі необхідні компоненти для хорошого дренажу.

Догляд за заміокулькасом. Фото: google.com

Чим підживити доларове дерево восени

Восени вибирайте добрива з меншим вмістом азоту, щоб уникнути надмірного стимулювання росту, адже у цей час рослина повинна відпочивати. Добре реагує заміокулькас на фосфор і калій.

Також підійде для підживлення будь-яке комплексне добриво, яке міститиме кілька важливих мікроелементів та гумат.

Варто використовувати добрива, спеціально призначені для кактусів або сукулентів, оскільки заміокулькас є рослиною з такими самими потребами.

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