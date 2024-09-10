Чем подкормить замиокулькас осенью — лучшее удобрение для долларового дерева

Чем подкормить долларовое дерево осенью — листья будут крупными и мясистыми
Подкормка долларового дерева осенью требует специального подхода, поскольку это период, когда замиокулькас переходит в состояние покоя или пониженного активного роста.
Чтобы листья были крупные и мясистые, а растение здоровым, необходимо знать чем и как удобрять замиокулькас. Об этом вы узнаете далее в нашем материале.
Важные нюансы подкормки замиокулькаса осенью
Как правило, осенью и зимой растение снижает темпы роста, поэтому в этот период следует уменьшить частоту удобрения. Достаточно подкармливать долларовое дерево раз в месяц или даже реже.
Осенью, когда растение менее активно, перекорм может быть более вредным, чем полезным. Поэтому лучше осторожничать с удобрениями в этот период.
Всегда поливайте комнатное растение перед внесением удобрений во избежание повреждения корневой системы.
Какой должна быть почва для замиокулькаса
Для хорошего роста и развития долларовое дерево нуждается в качественном субстрате, богатом питательными веществами. Почва должна быть легкой и водопроницаемой.
Замиокулькас является суккулентом и не переносит застой воды. Поэтому почва для него должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать гниения корней.
В горшке должна быть листовая и дерновая земля, торф, песок в равных частях, а также по желанию мох-сфагнум.
Самый удобный вариант — это использование готовых смесей для суккулентов или кактусов. Они содержат все необходимые компоненты для хорошего дренажа.
Чем подкормить долларовое дерево осенью
Осенью выбирайте удобрения с меньшим содержанием азота во избежание чрезмерного стимулирования роста, ведь в это время растение должно отдыхать. Хорошо реагирует замиокулькас на фосфор и калий.
Также подойдет для подкормки любое комплексное удобрение, содержащее несколько важных микроэлементов и гумат.
Стоит использовать удобрения, специально предназначенные для кактусов или суккулентов, поскольку замиокулькас является растением с такими же потребностями.
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