Чим підживити грошове дерево, щоб воно зацвіло — корисні поради

Людина, яка поливає грошове дерево. Фото: Epic Gardening

Грошове дерево — це рослина, яку дуже часто можна зустріти вдома у людей, але не всі знають, що вона здатна цвісти. Якщо ви хочете стати свідком неймовірно рідкісної події, вам варто знати, чим це дерево необхідно підживлювати, щоб воно почало цвісти.

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Чим варто підживлювати грошове дерево, щоб воно почало цвісти

Якщо ви хочете змусити своє грошове дерево цвісти, вам варто знати певні прості, але дуже ефективні правила. Йдеться про процес підживлення рослини, яке зміцнить і захистить її від різних захворювань. Отже, щоб наділити грошове дерево силами на цвітіння, варто підживити його калієвмісним добривом.

Грошове дерево різного розміру. Фото: Pinterest

Також варто додавати і фосфор, який надає життєві сили, позитивно впливає на кореневу систему і є корисним для утворення нових паростків. До того ж, дереву потрібен і азот, але в маленькій кількості, адже надмірна кількість цього елементу може негативно вплинути на товстянку.

Квітникарі з досвідом рекомендують підживлювати грошове дерево восени яєчною шкаралупою, попелом і цукром. Шкаралупу, яка містить кальцій, потрібно просушити і подрібнити, а готовим порошком посипати ґрунт. А ось попіл має багато фосфору, калію і мало азоту, що дуже корисно для всіх кімнатних рослин.

Догляд грошового дерева. Фото: Bob Vila

Як приготувати добриво для підживлення грошового дерева

Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення грошового дерева, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Мелена шкаралупа — одна ложка

Попіл — одна ложка

Цукор — одна чайна ложка

Ретельно перемішайте суміш і посипте на землю навколо грошового дерева. Можна також трохи розпушити ґрунт під рослиною, а саму її добре полити.

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