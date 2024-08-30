Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Станьте свідком неймовірно рідкісного явища — як змусити грошове дерево цвісти arrow

Станьте свідком неймовірно рідкісного явища — як змусити грошове дерево цвісти

30 серпня 2024 07:27
Валентина Осадча - Редактор
Чим підживити грошове дерево, щоб воно зацвіло — корисні поради
Людина, яка поливає грошове дерево. Фото: Epic Gardening
Валентина Осадча - Редактор

Грошове дерево — це рослина, яку дуже часто можна зустріти вдома у людей, але не всі знають, що вона здатна цвісти. Якщо ви хочете стати свідком неймовірно рідкісної події, вам варто знати, чим це дерево необхідно підживлювати, щоб воно почало цвісти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чим варто підживлювати грошове дерево, щоб воно почало цвісти

Якщо ви хочете змусити своє грошове дерево цвісти, вам варто знати певні прості, але дуже ефективні правила. Йдеться про процес підживлення рослини, яке зміцнить і захистить її від різних захворювань. Отже, щоб наділити грошове дерево силами на цвітіння, варто підживити його калієвмісним добривом.

Денежное дерево разного размера
Грошове дерево різного розміру. Фото: Pinterest

Також варто додавати і фосфор, який надає життєві сили, позитивно впливає на кореневу систему і є корисним для утворення нових паростків. До того ж, дереву потрібен і азот, але в маленькій кількості, адже надмірна кількість цього елементу може негативно вплинути на товстянку.

Квітникарі з досвідом рекомендують підживлювати грошове дерево восени яєчною шкаралупою, попелом і цукром. Шкаралупу, яка містить кальцій, потрібно просушити і подрібнити, а готовим порошком посипати ґрунт. А ось попіл має багато фосфору, калію і мало азоту, що дуже корисно для всіх кімнатних рослин.

Уход за денежным деревом
Догляд грошового дерева. Фото: Bob Vila

Як приготувати добриво для підживлення грошового дерева

Щоб приготувати ефективне добриво для підживлення грошового дерева, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Мелена шкаралупа — одна ложка
  • Попіл — одна ложка
  • Цукор — одна чайна ложка

Ретельно перемішайте суміш і посипте на землю навколо грошового дерева. Можна також трохи розпушити ґрунт під рослиною, а саму її добре полити

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати грошове дерево вдома. 

Раніше ми розповідали про те, чому грошове дерево категорично не можна тримати в спальні. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати грошове дерево, щоб не зіпсувати його.

рослини поради кімнатні рослини грошове дерево

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:55 Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується

07:30 Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо

07:30 Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь

07:21 На Прикарпатті перевізник вніс до системи "Шлях" 18 військовозобов'язаних — що вирішив суд

07:19 Інвалідність військовозобов'язаного — хто має повідомити про це в ТЦК

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться постояти довше

07:01 Екстрені відключення світла — як не втратити гроші у банкоматі

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:37 Боррель повідомив, що Іран не має наміру передавати Росії балістику

07:55 Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується

07:30 Деякі області РФ уночі опинилися під атакою безпілотників — що відомо

07:30 Як використовується "військовий" та "силовий" податки — в Асоціації міст України дали відповідь

07:21 На Прикарпатті перевізник вніс до системи "Шлях" 18 військовозобов'язаних — що вирішив суд

07:19 Інвалідність військовозобов'язаного — хто має повідомити про це в ТЦК

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться постояти довше

07:01 Екстрені відключення світла — як не втратити гроші у банкоматі

06:40 Ціни на чорний метал в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці серпня

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

06:37 Боррель повідомив, що Іран не має наміру передавати Росії балістику

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі