Чем подкормить денежное дерево, чтобы оно зацвело — полезные советы

Человек, поливающий денежное дерево. Фото: Epic Gardening

Денежное дерево — это растение, которое очень часто можно встретить дома у людей, но не все знают, что оно способно цвести. Если вы хотите стать свидетелем невероятно редкого события, вам следует знать, чем это дерево необходимо подкармливать, чтобы оно начало цвести.

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Чем стоит подкармливать денежное дерево, чтобы оно начало цвести

Если вы хотите заставить свое денежное дерево цвести, вам следует знать определенные простые, но очень эффективные правила. Речь идет о процессе подкормки растения, которая укрепит и защитит его от различных заболеваний. Следовательно, чтобы наделить денежное дерево силами на цветение, следует подпитать его калиесодержащим удобрением.

Денежное дерево разного размера. Фото: Pinterest

Также следует добавлять и фосфор, который придает жизненные силы, положительно влияет на корневую систему и полезный для образования новых ростков. К тому же, дереву нужен и азот, но в небольшом количестве, ведь избыточное количество этого элемента может негативно повлиять на толстянку.

Цветоводы с опытом рекомендуют подкармливать денежное дерево осенью яичной скорлупой, пеплом и сахаром. Скорлупу, содержащую кальций, нужно просушить и измельчить, а готовым порошком посыпать почву. А вот пепел содержит много фосфора, калия и мало азота, что очень полезно для всех комнатных растений.

Уход за денежным деревом. Фото: Bob Vila

Как приготовить удобрение для подкормки денежного дерева

Чтобы приготовить эффективное удобрение для подкормки денежного дерева, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Молотая скорлупа — одна ложка

Пепел — одна ложка

Сахар — одна чайная ложка

Тщательно перемешайте смесь и посыпьте на землю вокруг денежного дерева. Можно также немного разрыхлить почву под растением, а само его хорошо полить.

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за денежным деревом дома.

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