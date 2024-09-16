Яка кімнатна рослина допомагає позбутися безсоння — має з'явитися у спальні восени

Дівчина читає книгу у кімнаті. Фото: freepik.com

Деякі садові культури не тільки можна заносити додому на зиму, а й вирощувати у горщику цілий рік як кімнатні рослини. Вони можуть не тільки дарувати естетичну красу та приємний аромат, а й приносити користь здоров'ю. Зокрема є рослина, яка може допомогти побороти безсоння та поліпшити якість сну. Звичайно, мова йде про дивовижну лаванду.

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Про користь лаванди, як її вирощувати вдома, де варто ставити та інші поради щодо цієї рослини, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі.

У чому користь лаванди для здоров'я

Як пишуть фахівці на порталі Healthline, основні переваги лаванди для здоров'я такі:

зменшує вплив стресу на організм;

зменшує симптоми депресії;

знижує відчуття тривоги;

знімає нервове напруження і втому;

ефірна олія лаванди сприяє поліпшенню якості сну і може допомогти при безсонні;

має анальгезуючі властивості, які можуть допомогти в зменшенні головного болю, м'язового болю і болю від менструацій;

володіє антибактеріальними та антисептичними властивостями, які можуть сприяти загоєнню ран і зменшенню ризику інфекцій;

покращує стан шкіри (може допомогти в лікуванні акне, зменшенні запалень та подразнень шкіри);

зменшує прояви алергії;

покращує роботу дихальної системи.

Однак потрібно пам'ятати, що у рослини є протипоказання. Потрібна консультація лікарів.

Лаванда у спальні. Фото: google.com

Як вирощувати лаванду у кімнаті

Звичайно, можна купити кілька сушених букетиків лаванди й поставити їх у спальні, наприклад, недалеко від ліжка. Вони стануть чудовим доповненням інтер'єру.

Проте, лаванду також можна вирощувати і як кімнатну рослину.

Для вирощування в кімнатних умовах краще обирати сорти вузьколистої лаванди, адже вони менш вибагливі, невисокі (до 60 см).

Щоб горщик гарно квітнув, варто розміщувати його на південному або східному підвіконні, адже рослині потрібно багато світла і простору.

У літню пору вікна повинні бути відкриті. Чудово, якщо є можливість помістити рослину на балкон. Але будьте обережні — привчайте кущі до свіжого повітря і відкритого сонця поступово.

У зимовий час періодично зволожуйте повітря навколо кущиків, використовуючи обприскувач, і організуйте підсвітку.

Регулярно поливайте лаванду. Щотижня — навесні та влітку, раз на 10 днів — у холодний період. Пам’ятайте, що лаванда не терпить застою води.

Навіть одноразове пересушування ґрунту здатне так послабити кущ, що відновити його не допоможуть ніякі стимулятори.



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