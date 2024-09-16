Какое комнатное растение помогает избавиться от бессонницы — должно появиться в спальне осенью

Девушка читает книгу в комнате. Фото: freepik.com

Некоторые садовые культуры не только можно заносить домой на зиму, но и выращивать в горшке круглый год в качестве комнатных растений. Они могут не только дарить эстетическую красоту и приятный аромат, но и приносить пользу здоровью. В частности, есть растение, которое может помочь побороть бессонницу и улучшить качество сна. Конечно, речь идет об удивительной лаванде.

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О пользе лаванды, как ее выращивать дома, где следует ставить и другие советы касательно этого растения, узнайте далее в нашем материале.

В чем польза лаванды для здоровья

Как пишут специалисты на портале Healthline, основные преимущества лаванды для здоровья следующие:

уменьшает влияние стресса на организм;

уменьшает симптомы депрессии;

снижает чувство тревоги;

снимает нервное напряжение и усталость;

эфирное масло лаванды способствует улучшению качества сна и может помочь при бессоннице;

обладает анальгезирующими свойствами, которые могут помочь в уменьшении головной боли, мышечной боли и боли от менструаций;

обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, которые могут способствовать заживлению ран и уменьшению риска инфекций;

улучшает состояние кожи (может помочь в лечении акне, уменьшении воспалений и раздражений кожи);

уменьшает проявления аллергии;

улучшает работу дыхательной системы.

Однако следует помнить, что у растения есть противопоказания. Нужна консультация врачей.

Лаванда в спальне. Фото: google.com

Как выращивать лаванду в комнате

Конечно, можно купить несколько сушеных букетиков лаванды и поставить их в спальне, например недалеко от кровати. Они станут отличным дополнением интерьера.

Однако лаванду также можно выращивать и как комнатное растение.

Для выращивания в комнатных условиях лучше выбирать сорта узколистной лаванды, ведь они менее прихотливы, невысоки (до 60 см).

Чтобы горшок хорошо цвел, следует размещать его на южном или восточном подоконнике, ведь растению нужно много света и пространства.

В летнее время окна должны быть открыты. Прекрасно, если есть возможность поместить растение на балкон. Но будьте осторожны — приучайте кусты к свежему воздуху и открытому солнцу постепенно.

В зимнее время периодически увлажняйте воздух вокруг кустов, используя опрыскиватель, и организуйте подсветку.

Регулярно поливайте лаванду. Еженедельно — весной и летом, раз в 10 дней — в холодный период. Помните, что лаванда не терпит застоя воды.

Даже одноразовая пересушка почвы способна так ослабить куст, что восстановить его не помогут никакие стимуляторы.

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