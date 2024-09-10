Яку популярну кімнатну рослину назвали тихою вбивцею — як доглядати і де тримати

Тиха вбивця у вашому будинку — яка популярна кімнатна рослина загрожує життю
Кімнатна рослина створює затишок, слугує декором, приносить естетичне задоволення, а також очищує повітря та наповнює його киснем. Проте, далеко не кожна домашня квітка така невинна та корисна. Деякі можуть бути вкрай шкідливими та отруйними. Одна з найбільш небезпечних є красула — популярна рослина, яка в народі більше відома як товстянка або грошове дерево. А за свої смертоносні властивості вона ще отримала назву тихий вбивця.
Чому грошове дерево нарекли тихим убивцею, яку небезпеку несе кімнатна рослина та як убезпечити себе й родину від негативного впливу, ділимося з вами далі у матеріалі.
Яку небезпеку несе грошове дерево
Тихий вбивця — ця назва з'явилася не просто так. Річ у тім, що у листі товстянки міститься миш'як — одна з найнебезпечніших натуральних отрут. Висока концентрація цієї отруйної речовини в організмі може призвести до смерті.
Звичайно, дорослі можуть контролювати свої контакти з рослиною й мінімізувати негативний вплив. Проте, для дітей або домашніх тварин взаємодія може закінчитися нездужанням, отруєнням або навіть летальним результатом. Саме тому варто знати перші ознаки та симптоми отруєння грошовим деревом:
- металічний присмак зі слабким запахом часнику при диханні;
- блювота;
- діарея;
- відчуття спраги;
- різкі болі у животі або стравоході;
- почервоніння або набряки шкірних покривів;
- запаморочення;
- проблеми з координацією рухів;
- порушення серцевого ритму (аж до серцевої недостатності);
- втрата свідомості.
Миш'як може накопичуватися в нирках, печінці, а також нервовій тканині, що потім стає причиною токсичної полінейропатії, болю у кінцівках, паралічу та мультисистемних захворювань.
Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів — негайно звертайтесь до лікаря.
Як убезпечити себе від негативного впливу грошового дерева та доглядати за рослиною
Дотримуйтесь таких заходів безпеки:
- після кожного контакту з рослиною ретельно мийте руки з милом;
- при пересадці або обрізанні працюйте у рукавичках;
- усі сухі або відрізані частини рослини варто одразу утилізувати;
- якщо у вас є маленькі діти або вдома живуть тварини, необхідно ставити рослину там, де до неї не зможуть дістатися.
Цю кімнатну рослину заборонено тримати там, де ви проводите багато часу:
- кабінет;
- спальня;
- кухня тощо.
Річ у тім, що красула може викликати пасивне отруєння (це стосується великих рослин), яке може проявлятися у легкому запамороченні та відсутності апетиту.
Грошове дерево чудово почувається на балконі чи терасі, особливо в теплу пору року. А головне — це мінімізує її негативний вплив.
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