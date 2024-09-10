Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Тиха вбивця у вашому будинку — яка популярна кімнатна рослина загрожує життю arrow

Тиха вбивця у вашому будинку — яка популярна кімнатна рослина загрожує життю

10 вересня 2024 19:30
Валентина Осадча - Редактор
Яку популярну кімнатну рослину назвали тихою вбивцею — як доглядати і де тримати
Дівчина доглядає за квітами в кімнаті. Фото: freepik.com
Валентина Осадча - Редактор

Кімнатна рослина створює затишок, слугує декором, приносить естетичне задоволення, а також очищує повітря та наповнює його киснем. Проте, далеко не кожна домашня квітка така невинна та корисна. Деякі можуть бути вкрай шкідливими та отруйними. Одна з найбільш небезпечних є красула — популярна рослина, яка в народі більше відома як товстянка або грошове дерево. А за свої смертоносні властивості вона ще отримала назву тихий вбивця. 

Читайте також:

Чому грошове дерево нарекли тихим убивцею, яку небезпеку несе кімнатна рослина та як убезпечити себе й родину від негативного впливу, ділимося з вами далі у матеріалі. 

Яку небезпеку несе грошове дерево

Тихий вбивця — ця назва з'явилася не просто так. Річ у тім, що у листі товстянки міститься миш'як — одна з найнебезпечніших натуральних отрут. Висока концентрація цієї отруйної речовини в організмі може призвести до смерті. 

Звичайно, дорослі можуть контролювати свої контакти з рослиною й мінімізувати негативний вплив. Проте, для дітей або домашніх тварин взаємодія може закінчитися нездужанням, отруєнням або навіть летальним результатом. Саме тому варто знати перші ознаки та симптоми отруєння грошовим деревом:

  • металічний присмак зі слабким запахом часнику при диханні;
  • блювота;
  • діарея;
  • відчуття спраги;
  • різкі болі у животі або стравоході;
  • почервоніння або набряки шкірних покривів;
  • запаморочення;
  • проблеми з координацією рухів;
  • порушення серцевого ритму (аж до серцевої недостатності);
  • втрата свідомості.

Миш'як може накопичуватися в нирках, печінці, а також нервовій тканині, що потім стає причиною токсичної полінейропатії, болю у кінцівках, паралічу та мультисистемних захворювань.

Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів — негайно звертайтесь до лікаря.

 

Яку небезпеку несе грошове дерево
Грошове дерево у кімнаті. Фото: freepik.com

Як убезпечити себе від негативного впливу грошового дерева та доглядати за рослиною 

Дотримуйтесь таких заходів безпеки: 

  • після кожного контакту з рослиною ретельно мийте руки з милом;
  • при пересадці або обрізанні працюйте у рукавичках;
  • усі сухі або відрізані частини рослини варто одразу утилізувати;
  • якщо у вас є маленькі діти або вдома живуть тварини, необхідно ставити рослину там, де до неї не зможуть дістатися. 

 

Як убезпечити себе від негативного впливу грошового дерева та доглядати за рослиною
Грошове дерево. Фото: shutterstock.com

Цю кімнатну рослину заборонено тримати там, де ви проводите багато часу:

  • кабінет;
  • спальня;
  • кухня тощо. 

Річ у тім, що красула може викликати пасивне отруєння (це стосується великих рослин), яке може проявлятися у легкому запамороченні та відсутності апетиту. 

Грошове дерево чудово почувається на балконі чи терасі, особливо в теплу пору року. А головне — це мінімізує її негативний вплив. 

 

Раніше ми розповідали, як змусити квітнути грошове дерево. 

Нагадаємо, ми писали, чим та як удобрювати заміокулькас (доларове дерево) восени.

Також ділимося з вами корисною порадою, які кімнатні рослини краще не тримати вдома. 

здоров'я поради небезпека шкода кімнатні рослини грошове дерево

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець