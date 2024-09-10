Яку популярну кімнатну рослину назвали тихою вбивцею — як доглядати і де тримати

Дівчина доглядає за квітами в кімнаті. Фото: freepik.com

Кімнатна рослина створює затишок, слугує декором, приносить естетичне задоволення, а також очищує повітря та наповнює його киснем. Проте, далеко не кожна домашня квітка така невинна та корисна. Деякі можуть бути вкрай шкідливими та отруйними. Одна з найбільш небезпечних є красула — популярна рослина, яка в народі більше відома як товстянка або грошове дерево. А за свої смертоносні властивості вона ще отримала назву тихий вбивця.

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Яку небезпеку несе грошове дерево

Тихий вбивця — ця назва з'явилася не просто так. Річ у тім, що у листі товстянки міститься миш'як — одна з найнебезпечніших натуральних отрут. Висока концентрація цієї отруйної речовини в організмі може призвести до смерті.

Звичайно, дорослі можуть контролювати свої контакти з рослиною й мінімізувати негативний вплив. Проте, для дітей або домашніх тварин взаємодія може закінчитися нездужанням, отруєнням або навіть летальним результатом. Саме тому варто знати перші ознаки та симптоми отруєння грошовим деревом:

металічний присмак зі слабким запахом часнику при диханні;

блювота;

діарея;

відчуття спраги;

різкі болі у животі або стравоході;

почервоніння або набряки шкірних покривів;

запаморочення;

проблеми з координацією рухів;

порушення серцевого ритму (аж до серцевої недостатності);

втрата свідомості.

Миш'як може накопичуватися в нирках, печінці, а також нервовій тканині, що потім стає причиною токсичної полінейропатії, болю у кінцівках, паралічу та мультисистемних захворювань.

Якщо ви помітили якийсь із цих симптомів — негайно звертайтесь до лікаря.

Грошове дерево у кімнаті. Фото: freepik.com

Як убезпечити себе від негативного впливу грошового дерева та доглядати за рослиною

Дотримуйтесь таких заходів безпеки:

після кожного контакту з рослиною ретельно мийте руки з милом;

при пересадці або обрізанні працюйте у рукавичках;

усі сухі або відрізані частини рослини варто одразу утилізувати;

якщо у вас є маленькі діти або вдома живуть тварини, необхідно ставити рослину там, де до неї не зможуть дістатися.

Грошове дерево. Фото: shutterstock.com

Цю кімнатну рослину заборонено тримати там, де ви проводите багато часу:

кабінет;

спальня;

кухня тощо.

Річ у тім, що красула може викликати пасивне отруєння (це стосується великих рослин), яке може проявлятися у легкому запамороченні та відсутності апетиту.

Грошове дерево чудово почувається на балконі чи терасі, особливо в теплу пору року. А головне — це мінімізує її негативний вплив.

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