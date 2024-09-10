Какое популярное комнатное растение назвали тихим убийцей — как ухаживать и где держать

Тихий убийца в вашем доме — какое популярное комнатное растение угрожает жизни
Комнатное растение создает уют, служит декором, доставляет эстетическое удовольствие, а также очищает воздух и наполняет его кислородом. Однако далеко не каждый домашний цветок так безобиден и полезен. Некоторые могут быть очень вредными и ядовитыми. Одной из самых опасных является крассула — популярное растение, которое в народе больше известно как толстянка или денежное дерево. А за свои смертоносные свойства оно еще получило название тихий убийца.
Почему денежное дерево назвали тихим убийцей, какую опасность несет комнатное растение и как обезопасить себя и семью от негативного влияния, делимся с вами в материале.
Какую опасность несет денежное дерево
Тихий убийца — это название появилось не просто так. Дело в том, что в листьях толстянки содержится мышьяк — один из самых опасных натуральных ядов. Высокая концентрация этого ядовитого вещества может привести к смерти.
Конечно, взрослые могут контролировать свои контакты с растением и минимизировать негативное влияние. Однако для детей или домашних животных взаимодействие может закончиться недомоганием, отравлением или даже летальным исходом. Именно поэтому следует знать первые признака и симптомы отравления денежным деревом:
- металлический привкус со слабым запахом чеснока при дыхании;
- рвота;
- диарея;
- чувство жажды;
- резкие боли в животе или пищеводе;
- покраснение или отеки кожных покровов;
- головокружение;
- проблемы с координацией движений;
- нарушение сердечного ритма (вплоть до сердечной недостаточности);
- потеря сознания.
Мышьяк может накапливаться в почках, печени, а также нервной ткани, что затем становится причиной токсической полинейропатии, болей в конечностях, паралича и мультисистемных заболеваний.
Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов — немедленно обращайтесь к врачу.
Как обезопасить себя от негативного влияния денежного дерева и ухаживать за растением
Соблюдайте следующие меры предосторожности:
- после каждого контакта с растением тщательно мойте руки с мылом;
- при пересадке или обрезке работайте в перчатках;
- все сухие или отрезанные части растения следует сразу утилизировать;
- если у вас есть маленькие дети или дома живут животные, необходимо ставить растение там, где до него не смогут добраться.
Это растение запрещено держать там, где вы проводите много времени:
- кабинет;
- спальня;
- кухня и т.д.
Дело в том, что крассула может вызвать пассивное отравление (это касается крупных растений), которое может проявляться в легком головокружении и отсутствии аппетита.
Денежное дерево прекрасно чувствует себя на балконе или террасе, особенно в теплое время года. А главное — это минимизирует его негативное влияние.
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