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Тихий убийца в вашем доме — какое популярное комнатное растение угрожает жизни

10 сентября 2024 19:30
Валентина Осадчая - Редактор
Какое популярное комнатное растение назвали тихим убийцей — как ухаживать и где держать
Девушка ухаживает за цветами в комнате. Фото: freepik.com
Валентина Осадчая - Редактор

Комнатное растение создает уют, служит декором, доставляет эстетическое удовольствие, а также очищает воздух и наполняет его кислородом. Однако далеко не каждый домашний цветок так безобиден и полезен. Некоторые могут быть очень вредными и ядовитыми. Одной из самых опасных является крассула — популярное растение, которое в народе больше известно как толстянка или денежное дерево. А за свои смертоносные свойства оно еще получило название тихий убийца.

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Почему денежное дерево назвали тихим убийцей, какую опасность несет комнатное растение и как обезопасить себя и семью от негативного влияния, делимся с вами в материале.

Какую опасность несет денежное дерево

Тихий убийца — это название появилось не просто так. Дело в том, что в листьях толстянки содержится мышьяк — один из самых опасных натуральных ядов. Высокая концентрация этого ядовитого вещества может привести к смерти.

Конечно, взрослые могут контролировать свои контакты с растением и минимизировать негативное влияние. Однако для детей или домашних животных взаимодействие может закончиться недомоганием, отравлением или даже летальным исходом. Именно поэтому следует знать первые признака и симптомы отравления денежным деревом:

  • металлический привкус со слабым запахом чеснока при дыхании;
  • рвота;
  • диарея;
  • чувство жажды;
  • резкие боли в животе или пищеводе;
  • покраснение или отеки кожных покровов;
  • головокружение;
  • проблемы с координацией движений;
  • нарушение сердечного ритма (вплоть до сердечной недостаточности);
  • потеря сознания.

Мышьяк может накапливаться в почках, печени, а также нервной ткани, что затем становится причиной токсической полинейропатии, болей в конечностях, паралича и мультисистемных заболеваний.

Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов — немедленно обращайтесь к врачу.

 

Какую опасность несет денежное дерево
Денежное дерево в комнате. Фото: freepik.com

Как обезопасить себя от негативного влияния денежного дерева и ухаживать за растением

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

  • после каждого контакта с растением тщательно мойте руки с мылом;
  • при пересадке или обрезке работайте в перчатках;
  • все сухие или отрезанные части растения следует сразу утилизировать;
  • если у вас есть маленькие дети или дома живут животные, необходимо ставить растение там, где до него не смогут добраться.

 

Как обезопасить себя от негативного влияния денежного дерева и ухаживать за растением
Денежное дерево. Фото: shutterstock.com

Это растение запрещено держать там, где вы проводите много времени:

  • кабинет;
  • спальня;
  • кухня и т.д.

Дело в том, что крассула может вызвать пассивное отравление (это касается крупных растений), которое может проявляться в легком головокружении и отсутствии аппетита.

Денежное дерево прекрасно чувствует себя на балконе или террасе, особенно в теплое время года. А главное — это минимизирует его негативное влияние.

 

Ранее мы рассказывали, как заставить цвести денежное дерево.

Напомним, мы писали, чем и как удобрять замиокулькас (долларовое дерево) осенью.

Также делимся с вами полезным советом, какие комнатные растения лучше не держать дома.

здоровье советы опасность вред комнатные растения денежное дерево

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