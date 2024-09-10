Какое популярное комнатное растение назвали тихим убийцей — как ухаживать и где держать

Девушка ухаживает за цветами в комнате. Фото: freepik.com

Комнатное растение создает уют, служит декором, доставляет эстетическое удовольствие, а также очищает воздух и наполняет его кислородом. Однако далеко не каждый домашний цветок так безобиден и полезен. Некоторые могут быть очень вредными и ядовитыми. Одной из самых опасных является крассула — популярное растение, которое в народе больше известно как толстянка или денежное дерево. А за свои смертоносные свойства оно еще получило название тихий убийца.

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Почему денежное дерево назвали тихим убийцей, какую опасность несет комнатное растение и как обезопасить себя и семью от негативного влияния, делимся с вами в материале.

Какую опасность несет денежное дерево

Тихий убийца — это название появилось не просто так. Дело в том, что в листьях толстянки содержится мышьяк — один из самых опасных натуральных ядов. Высокая концентрация этого ядовитого вещества может привести к смерти.

Конечно, взрослые могут контролировать свои контакты с растением и минимизировать негативное влияние. Однако для детей или домашних животных взаимодействие может закончиться недомоганием, отравлением или даже летальным исходом. Именно поэтому следует знать первые признака и симптомы отравления денежным деревом:

металлический привкус со слабым запахом чеснока при дыхании;

рвота;

диарея;

чувство жажды;

резкие боли в животе или пищеводе;

покраснение или отеки кожных покровов;

головокружение;

проблемы с координацией движений;

нарушение сердечного ритма (вплоть до сердечной недостаточности);

потеря сознания.

Мышьяк может накапливаться в почках, печени, а также нервной ткани, что затем становится причиной токсической полинейропатии, болей в конечностях, паралича и мультисистемных заболеваний.

Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов — немедленно обращайтесь к врачу.

Денежное дерево в комнате. Фото: freepik.com

Как обезопасить себя от негативного влияния денежного дерева и ухаживать за растением

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

после каждого контакта с растением тщательно мойте руки с мылом;

при пересадке или обрезке работайте в перчатках;

все сухие или отрезанные части растения следует сразу утилизировать;

если у вас есть маленькие дети или дома живут животные, необходимо ставить растение там, где до него не смогут добраться.

Денежное дерево. Фото: shutterstock.com

Это растение запрещено держать там, где вы проводите много времени:

кабинет;

спальня;

кухня и т.д.

Дело в том, что крассула может вызвать пассивное отравление (это касается крупных растений), которое может проявляться в легком головокружении и отсутствии аппетита.

Денежное дерево прекрасно чувствует себя на балконе или террасе, особенно в теплое время года. А главное — это минимизирует его негативное влияние.

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