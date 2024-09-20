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Как легко пересадить растение из маленького горшка — хитрый лайфхак

20 сентября 2024 04:17
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор
Как пересадить растение из маленького горшка — простой и эффективный лайфхак
Парень пересаживает комнатные растения. Фото: freepik.com
Софія Филь - Редактор
Софія Филь
Редактор

Комнатные растения иногда нуждаются в большем пространстве для развития и роста. Поэтому пересадка из маленького горшка в большой — это важный этап ухода. А чтобы этот процесс не стал стрессом как для самого растения, так и для владельца, следует знать, как можно быстро осуществить пересадку.

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Как пересадить комнатное растение

Эксперты предлагают воспользоваться необычной хитростью — на дно нового, большего горшка сначала насыпьте слой почвы, а затем поместите старый горшок с растением в центр нового, и засыпьте вокруг него свежую почву, слегка утрамбовывая ее.

Когда горшок будет полностью заполнен землей, аккуратно извлеките маленький горшок. У вас останется идеально подготовленная ямка, которая будет точно соответствовать форме и размеру корневой грудки растения.

 

Как пересадить комнатное растение
Пересадка растения в больший горшок. Скриншот с видео

Далее извлеките растение из маленького горшка, не нарушая его корневую систему, и аккуратно переместите его в подготовленное углубление в большом горшке. Этот метод позволяет значительно ускорить процесс, минимизировать риск повреждения корней, а также быстрее адаптироваться растению к новому месту.

Как достать растение из старого горшка

Этот этап самый важный, ведь необходимо вытащить растение так, чтобы не повредить его корни.

За несколько часов до пересадки обильно полейте растение. Это поможет размягчить почву и снизит стресс для корней.

Если пластиковый горшок, осторожно переверните его на бок. Держите растение за стебель, чтобы избежать повреждения. Легко нажимайте на бок горшка, чтобы ослабить почву. Слегка покачивая, осторожно вытяните растение из горшка. Если оно застряло, можно использовать лопатку или деревянную палочку, чтобы осторожно подтолкнуть почву.

Если горшок керамический или из другого жесткого материала используйте лопатку или тонкую деревянную палочку, чтобы осторожно подтолкнуть почву и корни.

Если вы заметили поврежденные или загнившие корни, аккуратно обрежьте их стерильными ножницами. После пересадки снова полейте растение, чтобы укрепить контакт между корнями и почвой.

 

Как достать растение из старого горшка
Парень пересаживает комнатные растения. Фото: freepik.com

Когда лучше пересаживать комнатные цветы

Регулярная пересадка требуется всем комнатным растениям, независимо от вида и сорта. Обычно это делают с марта, когда у растений завершается режим зимнего сна и начинается активная фаза роста, цветения. Пересадкой можно заниматься до конца сентября.

 

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