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Як можна виростити гарний духмяний горошок — поради для садівників

18 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно виростити духмяний горошок — підготовка, місце і догляд
Дівчина, яка тримає букет духмяного горошку. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете виростити красивий духмяний горошок, варто розуміти, як це правильно зробити. Зокрема, слід знати, коли та як потрібно сіяти цю рослину, як правильно підготувати насіння до посіву, де садити і як доглядати, щоб виростити красиві квіти.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Коли і як сіяти духмяний горошок

Вирощувати цю рослину можна двома способами: безпосередньо у відкритий ґрунт або спочатку посіяти на розсаду, щоб горошок раніше почав цвісти.

Як підготувати насіння до посіву

Щоб правильно підготувати насіння цієї рослини до посіву, залийте її гарячою водою, температура якої сягає 40-50 градусів, і залиште приблизно на 12 годин у такому стані. Після цього можна проткнути темну оболонку насіння голкою, щоб воно зійшло.

Красивый ароматный горошек в саду
Красивий духмяний горошок в саду. Фото: Freepik

Сіяти насіння можна одразу після їхнього замочування або ж пізніше, почекавши, поки вони наклюнуться. Найпростіший спосіб — це посіяти горошок одразу на місце, де він постійно ростиме. Це можна робити одразу з настанням тепла, адже ця рослина здатна витримати зниження температури до п’яти градусів морозу.

Як правильно посіяти насіння горошку

Насіння духмяного горошку покладіть до лунок по дві-три штуки в кожну на глибину в два сантиметри. При цьому відстань між лунками повинна становити приблизно 25 сантиметрів.

Де краще садити духмяний горошок

Горошок краще садити там, де є прямі сонячні промені та немає сильного вітру. Ґрунт повинен бути ретельно оброблений і мати реакцію ближче до нейтральної. До того ж земля повинна бути достатньо пухкою і повітропроникною.

Душистый горошек возле дома
Духмяний горошок біля будинку. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати духмяний горошок

Після посадки горошку його потрібно прополювати, підживлювати і, що найголовніше, поливати. Ґрунт повинен бути регулярно вологим, адже при недостатній кількості води рослина втрачає свій колір. До того ж варто додавати перегній або компост, а також мінеральне добриво, яке містить маленьку кількість азоту.

Нагадаємо, ми писали про те, яку рослину в жодному разі не можна садити біля свого будинку. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна вирощувати поруч з цибулею на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживлювати жоржини навесні 2024 року. 

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