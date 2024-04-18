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Как можно вырастить красивый ароматный горошек — советы для садоводов

18 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно вырастить ароматный горошек — подготовка, место и уход
Девушка, держащая букет ароматного горошка. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы хотите вырастить красивый ароматный горошек, следует понимать, как это правильно сделать. В частности, следует знать, когда и как нужно сеять это растение, как правильно подготовить семена к посеву, где сажать и как ухаживать, чтобы вырастить красивые цветы.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Когда и как сеять ароматный горошек

Выращивать это растение можно двумя способами: непосредственно в открытую почву или сначала посеять на рассаду, чтобы горошек раньше начал цвести.

Как подготовить семена к посеву

Чтобы правильно подготовить семена этого растения к посеву, залейте их горячей водой, температура которой достигает 40-50 градусов, и оставьте примерно на 12 часов в таком состоянии. После этого можно проткнуть темную оболочку семян иглой, чтобы они взошли.

Красивый ароматный горошек в саду.
Красивый ароматный горошек в саду. Фото: Freepik

Сеять семена можно сразу после их замачивания или позже, подождав, пока они наклюнутся. Самый простой способ — это посеять горошек сразу на место, где он будет постоянно расти. Это можно делать сразу с наступлением тепла, ведь это растение способно выдержать снижение температуры до пяти градусов мороза.

Как правильно посеять семена горошка

Семена душистого горошка положите в лунки по две-три штуки в каждую на глубину в два сантиметра. При этом расстояние между лунками должно составлять примерно 25 сантиметров.

Где лучше сажать ароматный горошек

Горошек лучше сажать там, где есть прямые солнечные лучи и нет сильного ветра. Почва должна быть тщательно обработана и иметь реакцию ближе к нейтральной. К тому же земля должна быть достаточно рыхлой и воздухопроницаемой.

Душистый горошек возле дома
Ароматный горошек возле дома. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за душистым горошком

После посадки горошка его нужно пропаливать, подкармливать и, что самое главное, поливать. Почва должна быть регулярно влажной, ведь при недостаточном количестве воды растение теряет свой цвет. К тому же следует добавлять перегной или компост, а также минеральное удобрение, содержащее небольшое количество азота.

Напомним, мы писали о том, какое растение ни в коем случае нельзя сажать возле своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя выращивать рядом с луком на огороде.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать георгины весной 2024 года.

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