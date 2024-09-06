Як обрізати яблуню восени, щоб збільшити врожай — поради садівникам

Людина, яка обрізає гілку яблуні. Фото: Pinterest

Те, наскільки гарний у вас вийде врожай яблунь, залежить від того, як ви доглядаєте ці дерева впродовж року. Одним з найважливіших етапів догляду рослини є її обрізка, а щоб не нашкодити їй, необхідно знати, як саме проводити цю процедуру.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Коли варто обрізати яблуню

Обрізати яблуневі дерева можна і восени, і ранньою весною, а там, де м’який і нехолодний клімат, тобто, майже в усіх регіонах України, проводити цю процедуру краще восени. Але варто зробити це до настання перших заморозків, щоб місця зрізів встигли зажити, а дерева не загинули в умовах низьких температур.

Декілька великих яблунь в саду. Фото: Alamy

Що варто знати перед обрізкою яблунь

Якщо ви тільки почали займатися садівництвом, вам краще обрізати яблуню спеціальними секаторами, а якщо ви вже майстер своєї справи, ви можете користуватися ножами або ножицями. Але обов’язково потрібно тримати ці садові інструменти чистими, щоб не нашкодити плодовим деревам.

Є два види обрізки цього плодового дерева:

Проріджування, яке забезпечує яблуню світлом і посилює повітряне живлення гілок

Укорочення, яке змушує дерево рости завширшки внаслідок обрізки верхівки пагона

Як саме обрізати яблуню

Спочатку обріжте старі гілки і ті, які захворіли і засохли, а потім приберіть ті, які ростуть всередину крони яблуневого дерева. Далі треба видалити слабкі гілки, які труться одна з одною, і ті, які ростуть під дуже гострим кутом.

Обрізка гілок яблуні в саду. Фото: Pinterest

Річ у тому, що ці гілки не покращуватимуть родючість дерев і тільки робитимуть їх вищими, через що вам буде важче доглядати їх у своєму саду.

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