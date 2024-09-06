Як обрізати яблуню восени, щоб збільшити врожай — поради садівникам

Як правильно обрізати яблуню восени — правила, які покращать врожай
Те, наскільки гарний у вас вийде врожай яблунь, залежить від того, як ви доглядаєте ці дерева впродовж року. Одним з найважливіших етапів догляду рослини є її обрізка, а щоб не нашкодити їй, необхідно знати, як саме проводити цю процедуру.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Коли варто обрізати яблуню
Обрізати яблуневі дерева можна і восени, і ранньою весною, а там, де м’який і нехолодний клімат, тобто, майже в усіх регіонах України, проводити цю процедуру краще восени. Але варто зробити це до настання перших заморозків, щоб місця зрізів встигли зажити, а дерева не загинули в умовах низьких температур.
Що варто знати перед обрізкою яблунь
Якщо ви тільки почали займатися садівництвом, вам краще обрізати яблуню спеціальними секаторами, а якщо ви вже майстер своєї справи, ви можете користуватися ножами або ножицями. Але обов’язково потрібно тримати ці садові інструменти чистими, щоб не нашкодити плодовим деревам.
Є два види обрізки цього плодового дерева:
- Проріджування, яке забезпечує яблуню світлом і посилює повітряне живлення гілок
- Укорочення, яке змушує дерево рости завширшки внаслідок обрізки верхівки пагона
Як саме обрізати яблуню
Спочатку обріжте старі гілки і ті, які захворіли і засохли, а потім приберіть ті, які ростуть всередину крони яблуневого дерева. Далі треба видалити слабкі гілки, які труться одна з одною, і ті, які ростуть під дуже гострим кутом.
Річ у тому, що ці гілки не покращуватимуть родючість дерев і тільки робитимуть їх вищими, через що вам буде важче доглядати їх у своєму саду.
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