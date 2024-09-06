Как обрезать яблоню осенью, чтобы увеличить урожай — советы садоводам

Человек, который обрезает ветку яблони. Фото: Pinterest

То, насколько хорошим у вас получится урожай яблонь, зависит от того, как вы ухаживаете за этими деревьями в течение года. Одним из важнейших этапов ухода за растением является его обрезка, а чтобы не навредить ему, необходимо знать, как именно проводить эту процедуру.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Когда следует обрезать яблоню

Обрезать яблоневые деревья можно и осенью, и ранней весной, а там, где мягкий и нехолодный климат, то есть, почти во всех регионах Украины, проводить эту процедуру лучше осенью. Но следует сделать это до наступления первых заморозков, чтобы места срезов успели зажить, а деревья не погибли в условиях низких температур.

Несколько больших яблонь в саду. Фото: Alamy

Что стоит знать перед обрезкой яблонь

Если вы только начали заниматься садоводством, вам лучше обрезать яблоню специальными секаторами, а если вы — мастер своего дела, вы можете пользоваться ножами или ножницами. Но обязательно нужно держать эти садовые инструменты чистыми, чтобы не навредить плодовым деревьям.

Есть два вида обрезки этого плодового дерева:

Прореживание, которое обеспечивает яблоню светом и усиливает воздушное питание ветвей

Укорочение, которое заставляет дерево расти в ширину вследствие обрезки верхушки побега

Как обрезать яблоню

Сначала обрежьте старые ветки и те, которые заболели и засохли, а затем уберите те, которые растут внутрь кроны яблочного дерева. Далее нужно удалить слабые ветки, которые трутся друг с другом, и те, которые растут под очень острым углом.

Обрезка ветви яблони в саду. Фото: Pinterest

Дело в том, что эти ветви не будут улучшать плодородие деревьев и только будут делать их выше, поэтому вам будет труднее ухаживать за ними в своем саду.

Напомним, мы писали о том, куда можно девать яблоки, которые попадали с деревьев.

Раньше мы рассказывали о том, почему с яблонь сыплются плоды и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как эффективно спасти яблоню от влияния жуков-короедов.