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Як правильно обрізати смородину восени — поради, які допоможуть покращити врожай

22 серпня 2024 21:48
Катерина Волченко - Редактор
Як обрізати смородину восени, щоб у майбутньому зібрати гарний врожай — поради дачникам
Людина, яка обрізає смородиновий кущ. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Кожне дерево або кущ потребує правильної обрізки, адже вона допомагає покращувати процес плодоношення. Це ж потрібно і смородині, яку необхідно позбавити зайвих гілок і листя восени, щоб омолодити кущ і підвищити врожайність.

Про те, як правильно обрізати смородинові кущі в осінній сезон, розповідають на каналі "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Якщо ви хочете покращити плодоношення своїх смородинових кущів, їх варто обрізати. Але робити це треба правильно, щоб не нашкодити чагарникам і не зіпсувати врожай. Дачниця розповіла, як треба проводити цю процедуру восени. 

Обильный урожай на смородиновом кусте
Рясний врожай на смородиновому кущі. Фото: Pinterest

Обрізка смородини восени — як це правильно робити

Коли обрізати смородину

Садівниця радить почати обрізати смородинові кущі, щойно з гілок осипалось листя, і помітна їхня структура. Але час проведення цієї процедури залежить від того, в яких кліматичних умовах ви живете і яка у вас погода надворі

Процесс обрезки веток смородины
Процес обрізки гілок смородини. Фото: Pinterest

Як краще обрізати кущі смородини

Візьміть гостро заточений кущоріз для гілок діаметром понад півтора сантиметри і секатор для більш тонких гілок. Спочатку обріжте гілки, на яких вже не буде плодів — з бурим забарвленням і лишайниками. Паралельно видаляйте захворілі, сухі та зламані пагони або ті, які постраждали від комах. 

Якщо гілки куща лежать просто на землі, їх можна вирізати або посипати ґрунтом біля основи, щоб вони могли згодом вкоренитися. Наступного сезону ці гілки відокремлюють від всього куща, перетворюючи їх на самостійну рослину.

Після цього видаліть всі сучки всередині, гілки-дублери, пагони, які заважають іншим, і коротку порость, яка розташована безпосередньо біля кореневої системи. І нарешті, вкоротіть річні прирости десь на п’ять або сім сантиметрів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому зі смородинових кущів обсипаються ягоди і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як захистити смородинові кущі від поширених хвороб. 

Також ми повідомляли про те, що в жодному разі не можна садити біля смородини.

ягоди поради город смородина

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