Как обрезать смородину осенью, чтобы в будущем собрать хороший урожай — советы дачникам

Человек, обрезающий смородиновый куст. Фото: Pinterest

Каждое дерево или куст нуждается в правильной обрезке, ведь она помогает улучшать процесс плодоношения. Это же нужно и смородине, которую необходимо избавить от лишних ветвей и листьев осенью, чтобы омолодить куст и повысить урожайность.

О том, как правильно обрезать смородиновые кусты в осенний сезон, рассказывают на канале "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Если вы хотите улучшить плодоношение своих смородиновых кустов, их следует обрезать. Но делать это нужно правильно, чтобы не навредить кустарникам и не испортить урожай. Дачница рассказала, как следует проводить эту процедуру осенью.

Обильный урожай на смородиновом кусте. Фото: Pinterest

Обрезка смородины осенью — как это правильно делать

Когда обрезать смородину

Садовница советует начать обрезать смородиновые кусты, как только с ветвей осыпались листья и заметна их структура. Но время проведения этой процедуры зависит от того, в каких климатических условиях вы живете и какая у вас погода на улице.

Процесс обрезки веток смородины. Фото: Pinterest

Как лучше обрезать кусты смородины

Возьмите остро заточенный кусторез для веток диаметром более полутора сантиметров и секатор для более тонких веток. Сначала обрежьте ветки, на которых уже не будет плодов — с бурой окраской и лишайниками. Параллельно удаляйте заболевшие, сухие и сломанные побеги или те, которые пострадали от насекомых.

Если ветки куста лежат прямо на земле, их можно вырезать или посыпать почвой у основания, чтобы они могли впоследствии укорениться. В следующем сезоне эти ветви отделяют от всего куста, превращая их в самостоятельное растение.

После этого удалите все сучки внутри, ветви-дублеры, мешающие другим, побеги и короткую порость, которая расположена непосредственно у корневой системы. И наконец, укоротите годовые приросты где-то на пять или семь сантиметров.

Напомним, мы писали о том, почему со смородиновых кустов осыпаются ягоды и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как защитить смородиновые кусты от распространенных болезней.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле смородины.