Як поливати помідори в серпні, щоб не зіпсувати врожай — коли і якою водою це робити

Людина, яка поливає помідори на городі. Фото: Pixabay

Серпень, хоч і останній літній місяць, проте, у цей період не зменшується кількість городніх робіт. Наприклад, достигають помідори, тому в цей час дуже важливо їх доглядати, зокрема, поливати цю культуру, але в серпні цей процес дуже відрізняється від тих, які проводяться в інші місяці літа.

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Коріння помідорів йде глибоко у землю, тому в цей період дуже важливо тримати ґрунт вологим. Але в жодному разі не можна додавати надмірний об’єм води під час поливу, адже від цього плоди можуть почати гнити і тріскатися.

Щоб не зіпсувати врожай городніх культур і зібрати здорові плоди помідорів, варто знати, коли їх краще поливати у серпні та якою водою це правильно робити.

Стиглі помідори на кущах. Фото: Pinterest

Коли краще поливати томати в останній місяць літа

Досвідчені дачники радять поливати помідори в серпні двічі на тиждень, але якщо надворі дощ, можна взагалі це не робити. Що стосується часу доби, коли краще поливати помідори, то експерти радять вибирати ранкові години.

Річ у тому, що в серпні дуже спекотно, тому денний полив може нашкодити рослинам, адже вони отримають опіки від спекотних прямих сонячних променів. Однак, у такому випадку волога дійде до коріння рослин за цілий день.

Процес поливу помідорів на городі. Фото: Epic Gardening

Чим краще поливати помідори

Досвідчені дачники радять поливати томати виключно теплою водою. Річ у тому, що в серпні ночі стають трохи прохолоднішими, тому теплий полив стане справжнім бальзамом для коріння рослин. Але, при цьому, струмінь води при поливі треба направляти виключно під кореневу систему томатів.

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