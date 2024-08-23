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Як правильно поливати помідори в серпні — найкращі поради дачникам

23 серпня 2024 12:22
Катерина Волченко - Редактор
Як поливати помідори в серпні, щоб не зіпсувати врожай — коли і якою водою це робити
Людина, яка поливає помідори на городі. Фото: Pixabay
Катерина Волченко - Редактор

Серпень, хоч і останній літній місяць, проте, у цей період не зменшується кількість городніх робіт. Наприклад, достигають помідори, тому в цей час дуже важливо їх доглядати, зокрема, поливати цю культуру, але в серпні цей процес дуже відрізняється від тих, які проводяться в інші місяці літа.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Коріння помідорів йде глибоко у землю, тому в цей період дуже важливо тримати ґрунт вологим. Але в жодному разі не можна додавати надмірний об’єм води під час поливу, адже від цього плоди можуть почати гнити і тріскатися

Щоб не зіпсувати врожай городніх культур і зібрати здорові плоди помідорів, варто знати, коли їх краще поливати у серпні та якою водою це правильно робити. 

Спелые помидоры на кустах
Стиглі помідори на кущах. Фото: Pinterest

Коли краще поливати томати в останній місяць літа

Досвідчені дачники радять поливати помідори в серпні двічі на тиждень, але якщо надворі дощ, можна взагалі це не робити. Що стосується часу доби, коли краще поливати помідори, то експерти радять вибирати ранкові години.

Річ у тому, що в серпні дуже спекотно, тому денний полив може нашкодити рослинам, адже вони отримають опіки від спекотних прямих сонячних променів. Однак, у такому випадку волога дійде до коріння рослин за цілий день. 

Процесс полива помидоров на огороде
Процес поливу помідорів на городі. Фото: Epic Gardening

Чим краще поливати помідори

Досвідчені дачники радять поливати томати виключно теплою водою. Річ у тому, що в серпні ночі стають трохи прохолоднішими, тому теплий полив стане справжнім бальзамом для коріння рослин. Але, при цьому, струмінь води при поливі треба направляти виключно під кореневу систему томатів.

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко та ефективно врятувати помідори від бурої плямистості. 

Раніше ми розповідали про те, як можна пришвидшити процес достигання помідорів на кущах. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити помідори на городі від сильної спеки.

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12:58 Махінації з ремонтами на 120 млн грн — в Одесі уникли розтрати бюджету

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