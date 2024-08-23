Как поливать помидоры в августе, чтобы не испортить урожай — когда и какой водой это делать

Человек, поливающий помидоры на огороде. Фото: Pixabay

Август, хоть и последний летний месяц, однако, в этот период не уменьшается количество огородных работ. Например, созревают помидоры, поэтому в это время очень важно за ними ухаживать, в частности, поливать эту культуру, но в августе этот процесс очень отличается от тех, которые проводятся в другие месяцы лета.

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Корни помидоров уходят глубоко в землю, поэтому в этот период очень важно держать почву влажной. Но ни в коем случае нельзя добавлять чрезмерный объем воды во время полива, ведь от этого плоды могут начать гнить и трескаться.

Чтобы не испортить урожай огородных культур и собрать здоровые плоды помидоров, следует знать, когда их лучше поливать в августе и какой водой это правильно делать.

Спелые помидоры на кустах. Фото: Pinterest

Когда лучше поливать томаты в последний месяц лета

Опытные дачники советуют поливать помидоры в августе дважды в неделю, но если на улице дождь, можно вообще это не делать. Что касается времени суток, когда лучше поливать помидоры, то эксперты советуют выбирать утренние часы.

Дело в том, что в августе очень жарко, поэтому дневной полив может навредить растениям, ведь они получат ожоги от жарких прямых солнечных лучей. Однако, в таком случае влага дойдет до корней растений за целый день.

Процесс полива помидоров на огороде. Фото: Epic Gardening

Чем лучше поливать помидоры

Опытные дачники советуют поливать томаты исключительно теплой водой. Дело в том, что в августе ночи становятся немного прохладнее, поэтому теплый полив станет настоящим бальзамом для корней растений. Но, при этом, струю воды при поливе надо направлять исключительно под корневую систему томатов.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно спасти помидоры от бурой пятнистости.

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