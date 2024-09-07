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Як варто обрізати абрикосове дерево восени — коли краще омолоджувати рослину

7 вересня 2024 12:22
Валентина Осадча - Редактор
Як правильно обрізати абрикос восени — поради садівникам
Збір врожаю з абрикосового дерева. Фото: Gartenjournal.net
Валентина Осадча - Редактор

В Україні є багато людей, які люблять смакувати абрикос влітку або готувати з нього запашні пироги. А щоб це фруктове дерево в саду щороку тішило вас великими і соковитими плодами, його необхідно правильно обрізати восени.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Восени обрізати абрикосове дерево необхідно до того, як листя з нього повністю осиплеться. Але робити це треба тільки за умов, якщо надворі немає холодних дощів і заморозків, адже плодовому дереву варто дати час на те, щоб ефективно захистити себе взимку.

Большой урожай на абрикосовом дереве
Великий урожай на абрикосовому дереві. Фото: Pinterest

Якщо абрикосове дерево обрізати занадто пізно, воно стане слабким і погано витримає зимовий сезон.

Восени досвідчені садівники радять видаляти лише ті гілки, які виросли неповноцінними, і ті, які вже стали старими. Річ у тому, що обрізка проводиться задля того, щоб зробити абрикосове дерево молодшим.

Як правильно обрізати абрикосове дерево

По-перше, обрізати абрикосове дерево треба гострим і гарно заточеним інструментом, інакше можна пошкодити кору і спровокувати розвиток хвороби на рослині. По-друге, треба розігріти садовий вар на водяній бані, а потім помазати ним місця зрізів.

Человек, обрезающий плодовое дерево
Людина, яка обрізає плодове дерево. Фото: Decorexpro

У перший рік посадки фруктового дерева зріжте пагон в центрі на чверть, щоб стимулювати ріст нових гілок збоку. А на другий і третій роки прищіпніть верхню частину головних гілок і обріжте довгі пагони до 50 сантиметрів. 

Потім приберіть всі вертикальні гілки на дереві й ті, що перехрещуються між собою. Врешті-решт, продовжуйте формувати крону так, щоб вона була схожа на кулю, оскільки за рік пагони можуть вирости до одного метра завдовжки.

Нагадаємо, ми писали про те, чому абрикос гниє просто на дереві та що робити, щоб відновити врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю виростити абрикос з кісточки. 

Також ми повідомляли про те, як зробити так, щоб абрикоси не сипалися з плодових дерев. 

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