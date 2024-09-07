Як правильно обрізати абрикос восени — поради садівникам

Збір врожаю з абрикосового дерева. Фото: Gartenjournal.net

В Україні є багато людей, які люблять смакувати абрикос влітку або готувати з нього запашні пироги. А щоб це фруктове дерево в саду щороку тішило вас великими і соковитими плодами, його необхідно правильно обрізати восени.

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Осіння обрізка абрикосу — коли це варто робити

Восени обрізати абрикосове дерево необхідно до того, як листя з нього повністю осиплеться. Але робити це треба тільки за умов, якщо надворі немає холодних дощів і заморозків, адже плодовому дереву варто дати час на те, щоб ефективно захистити себе взимку.

Великий урожай на абрикосовому дереві. Фото: Pinterest

Якщо абрикосове дерево обрізати занадто пізно, воно стане слабким і погано витримає зимовий сезон.

Восени досвідчені садівники радять видаляти лише ті гілки, які виросли неповноцінними, і ті, які вже стали старими. Річ у тому, що обрізка проводиться задля того, щоб зробити абрикосове дерево молодшим.

Як правильно обрізати абрикосове дерево

По-перше, обрізати абрикосове дерево треба гострим і гарно заточеним інструментом, інакше можна пошкодити кору і спровокувати розвиток хвороби на рослині. По-друге, треба розігріти садовий вар на водяній бані, а потім помазати ним місця зрізів.

Людина, яка обрізає плодове дерево. Фото: Decorexpro

У перший рік посадки фруктового дерева зріжте пагон в центрі на чверть, щоб стимулювати ріст нових гілок збоку. А на другий і третій роки прищіпніть верхню частину головних гілок і обріжте довгі пагони до 50 сантиметрів.

Потім приберіть всі вертикальні гілки на дереві й ті, що перехрещуються між собою. Врешті-решт, продовжуйте формувати крону так, щоб вона була схожа на кулю, оскільки за рік пагони можуть вирости до одного метра завдовжки.

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