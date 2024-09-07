Как правильно обрезать абрикос осенью — советы садоводам

Сбор урожая с абрикосового дерева. Фото: Gartenjournal.net

В Украине есть много людей, которые любят смаковать абрикос летом или готовить из него ароматные пироги. А чтобы это фруктовое дерево в саду ежегодно радовало вас большими и сочными плодами, его необходимо правильно обрезать осенью.

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Осенью обрезать абрикосовое дерево необходимо до того, как листья с него полностью осыплятся. Но делать это нужно только при условии, если на улице нет холодных дождей и заморозков, ведь плодовому дереву стоит дать время на то, чтобы эффективно защитить себя зимой.

Большой урожай на абрикосовом дереве. Фото: Pinterest

Если абрикосовое дерево обрезать слишком поздно, оно станет слабее и плохо выдержит зимний сезон.

Осенью опытные садоводы советуют удалять только те ветки, которые выросли неполноценными, и те, которые стали старыми. Дело в том, что обрезка проводится для того, чтобы сделать абрикосовое дерево моложе.

Как правильно обрезать абрикосовое дерево

Во-первых, обрезать абрикосовое дерево нужно острым и хорошо заточенным инструментом, в противном случае можно повредить кору и спровоцировать развитие болезни на растении. Во-вторых, нужно разогреть садовый вар на водяной бане, а затем помазать им места срезов.

Человек, обрезающий плодовое дерево. Фото: Decorexpro

В первый год посадки фруктового дерева срежьте побег в центре на четверть, чтобы стимулировать рост новых ветвей сбоку. А на второй и третий годы прищепните верхнюю часть главных ветвей и обрежьте длинные побеги до 50 сантиметров.

Затем уберите все вертикальные ветки на дереве и те, которые перекрещиваются между собой. В конце концов, продолжайте формировать крону так, чтобы она была похожа на шар, поскольку за год побеги могут вырасти до одного метра в длину.

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