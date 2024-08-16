Як правильно збирати насіння чорнобривців — поради садівників для квітучого саду

Як збирати насіння чорнобривців — заощадить гроші та подарує квітучий сад
Один з важливих, але досить простих та цікавих процесів — збір насіння для посіву у новому сезоні. Таким чином можна заощадити гроші на покупку посадкового матеріалу або розсади. Зазвичай в кінці серпня або у першій половині вересня садівники збирають насіння чорнобривців. Якщо все зробити правильно, то наступного року можна отримати квітучий сад або клумбу.
Як правильно збирати насіння чорнобривців та на що обов'язково звернути увагу, розповіли фахівці на сторінці torriangardens.
Що треба знати про чорнобривці та насіння квітки
Так, чорнобривці у саду та на городі — це справжній скарб. Завдяки своєму яскравому забарвленню квіти приваблюють комах-запилювачів. А ще ця рослина має здатність відлякувати шкідників.
Насіння чорнобривців недороге, але їх потрібно пересаджувати щороку. Перш ніж почати, ви маєте бути певними, що знаєте, як саме виглядає насіння чорнобривців.
У чорнобривців дуже цікаві й екзотичні насінини. Кожна зів'яла квітка містить багато тоненьких сім'яників, які мають довгу й тонку форму, чорну на одному кінці та кремову на іншому. В одному сім'янику одна насінина. Діставати її не треба.
Як правильно збирати насіння
Досвідчені садівники радять дочекатися, поки квіти зів'януть і засохнуть. Тоді потрібно обрати головку коричневого кольору. Зелений колір буде свідчити, що голівка ще незріла.
Далі головку квітки необхідно зрізати. Затисніть зів'ялі пелюстки квітки між великим і вказівним пальцями однієї руки, а іншою рукою тримайте основу квіткової головки. Акуратно потягніть руки в протилежні боки. Пелюстки мають відірватися від основи, а разом з ними вийдуть загострені чорні насінини. Це і є ваше насіння.
Його обов'язково потрібно просушити. Достатньо розкласти насіння на папері або на рушнику й покласти на підвіконня. За декілька днів воно підсохне й буде готове до зберігання. Найкраще зберігати насіння чорнобривців у паперовому конверті, щоб не збиралася зайва волога. Посадіть їх навесні та ви отримаєте нове покоління чорнобривців.
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