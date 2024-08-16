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Як збирати насіння чорнобривців — заощадить гроші та подарує квітучий сад

16 серпня 2024 19:54
Анастасія Мироненко - Редактор
Як правильно збирати насіння чорнобривців — поради садівників для квітучого саду
Насіння чорнобривців для посадки у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE
Анастасія Мироненко - Редактор

Один з важливих, але досить простих та цікавих процесів — збір насіння для посіву у новому сезоні. Таким чином можна заощадити гроші на покупку посадкового матеріалу або розсади. Зазвичай в кінці серпня або у першій половині вересня садівники збирають насіння чорнобривців. Якщо все зробити правильно, то наступного року можна отримати квітучий сад або клумбу. 

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Що треба знати про чорнобривці та насіння квітки 

Так, чорнобривці у саду та на городі — це справжній скарб. Завдяки своєму яскравому забарвленню квіти приваблюють комах-запилювачів. А ще ця рослина має здатність відлякувати шкідників

Насіння чорнобривців недороге, але їх потрібно пересаджувати щороку. Перш ніж почати, ви маєте бути певними, що знаєте, як саме виглядає насіння чорнобривців.

 

Як правильно збирати насіння чорнобривців — поради садівників
Насіння чорнобривців. Фото: google.com

У чорнобривців дуже цікаві й екзотичні насінини. Кожна зів'яла квітка містить багато тоненьких сім'яників, які мають довгу й тонку форму, чорну на одному кінці та кремову на іншому. В одному сім'янику одна насінина. Діставати її не треба.  

Як правильно збирати насіння

Досвідчені садівники радять дочекатися, поки квіти зів'януть і засохнуть. Тоді потрібно обрати головку коричневого кольору. Зелений колір буде свідчити, що голівка ще незріла. 

Далі головку квітки необхідно зрізати. Затисніть зів'ялі пелюстки квітки між великим і вказівним пальцями однієї руки, а іншою рукою тримайте основу квіткової головки. Акуратно потягніть руки в протилежні боки. Пелюстки мають відірватися від основи, а разом з ними вийдуть загострені чорні насінини. Це і є ваше насіння.

Його обов'язково потрібно просушити. Достатньо розкласти насіння на папері або на рушнику й покласти на підвіконня. За декілька днів воно підсохне й буде готове до зберігання. Найкраще зберігати насіння чорнобривців у паперовому конверті, щоб не збиралася зайва волога. Посадіть їх навесні та ви отримаєте нове покоління чорнобривців.

 

Раніше ми розповідали, як пересаджувати іриси у серпні, щоб вони рясно цвіли наступного року.

Нагадаємо, ми писали, чим полити хризантеми, щоб отримати пишне цвітіння аж до перших заморозків. 

Також радимо вам дізнатися, які квіти можна посадити у серпні 2024 року.

квіти поради сад садівництво насіння чорнобривці

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