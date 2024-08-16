Як правильно збирати насіння чорнобривців — поради садівників для квітучого саду

Насіння чорнобривців для посадки у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Один з важливих, але досить простих та цікавих процесів — збір насіння для посіву у новому сезоні. Таким чином можна заощадити гроші на покупку посадкового матеріалу або розсади. Зазвичай в кінці серпня або у першій половині вересня садівники збирають насіння чорнобривців. Якщо все зробити правильно, то наступного року можна отримати квітучий сад або клумбу.

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Що треба знати про чорнобривці та насіння квітки

Так, чорнобривці у саду та на городі — це справжній скарб. Завдяки своєму яскравому забарвленню квіти приваблюють комах-запилювачів. А ще ця рослина має здатність відлякувати шкідників.

Насіння чорнобривців недороге, але їх потрібно пересаджувати щороку. Перш ніж почати, ви маєте бути певними, що знаєте, як саме виглядає насіння чорнобривців.

Насіння чорнобривців. Фото: google.com

У чорнобривців дуже цікаві й екзотичні насінини. Кожна зів'яла квітка містить багато тоненьких сім'яників, які мають довгу й тонку форму, чорну на одному кінці та кремову на іншому. В одному сім'янику одна насінина. Діставати її не треба.

Як правильно збирати насіння

Досвідчені садівники радять дочекатися, поки квіти зів'януть і засохнуть. Тоді потрібно обрати головку коричневого кольору. Зелений колір буде свідчити, що голівка ще незріла.

Далі головку квітки необхідно зрізати. Затисніть зів'ялі пелюстки квітки між великим і вказівним пальцями однієї руки, а іншою рукою тримайте основу квіткової головки. Акуратно потягніть руки в протилежні боки. Пелюстки мають відірватися від основи, а разом з ними вийдуть загострені чорні насінини. Це і є ваше насіння.

Його обов'язково потрібно просушити. Д остатньо розкласти насіння на папері або на рушнику й покласти на підвіконня. За декілька днів воно підсохне й буде готове до зберігання. Найкраще зберігати насіння чорнобривців у паперовому конверті, щоб не збиралася зайва волога. Посадіть їх навесні та ви отримаєте нове покоління чорнобривців.

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