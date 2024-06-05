Як сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт у червні 2024 — цінні поради садівників

Бабуся з онукою поливають чорнобривці. Фото: freepik.com

Чорнобривці — запашні та яскраві квіти оспівані у народних українських піснях. Рослина невибаглива у догляді, при цьому є захисником саду та городу від шкідників та гризунів. А ще має лікувальні властивості. Тому вона неодмінно має бути на вашій присадибній ділянці.

Як посіяти чорнобривці у червні, коли з'являться перші квіти та як доглядати, щоб квітник був пишним та яскравим, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Звичайно, оптимальним часом для посіву чорнобривців у відкритий ґрунт вважається кінець квітня або початок травня.

Але оскільки з моменту появи паростків до початку цвітіння проходить у середньому 2 місяці (вегетаційний період 65-75 днів), можна садити чорнобривці й увесь червень — вони розпустяться восени та будуть радувати аж до самих заморозків.

Садівник доглядає за чорнобривцями. Фото: freepik.com

Як садити чорнобривці насінням у відкритий ґрунт

Сіяти чорнобривці у червні варто або рано вранці, коли сонце ще не палюче або ж ввечері, коли небесне світило починає ховатися за горизонт.

Ділянку для чорнобривців краще вибирати ту, на якій буде максимальна кількість світла і біля поверхні не буде ґрунтових вод.

Грядку варто попередньо перекопати та розрівняти, додавши подвійний суперфосфат. Для посіву чорнобривців на грядці роблять поздовжні борозни, глибина їх не повинна перевищувати 1 см. Відстань між рядками повинна становити 30-40 сантиметрів, щоб рослина добре росла, кущилася та розвивалася.

Насіння укладають з відстанню одне від іншого, присипають тонким шаром ґрунту і добре поливають з лійки. У цей час дуже важливо проводити акуратні поливи, адже посівний матеріал легко вимивається з ґрунту.

У теплу погоду чорнобривці проростають протягом тижня, тоді треба прорідити та розсадити чорнобривці у разі потреби. Перевірте, щоб відстань між рослинами була не менше десяти сантиметрів. Квіти зазвичай з'являються приблизно через 8 тижнів.

Яскраві квіти чорнобривці. Фото: google.com

Як доглядати за чорнобривцями у відкритому ґрунті

Як вже зазначалося вище, чорнобривці невибагливі рослини, практично не хворіють, та можуть рости навіть у малородючому ґрунті.

Проте, щоб рослина досягла своєї повної краси, її варто вирощувати у родючій землі на сонячних ділянках. Також, щоб виростити пишні чорнобривці варто дотримуватися наступних правил:

регулярно поливати, особливо у спекотну погоду;

прополювати від бур'янів за необхідності;

розпушувати ґрунт для поліпшення аерації коренів;

видаляти відцвілі суцвіття (видалення насіннєвих коробочок з куща стимулює утворення нових бутонів).

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