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Прикрасьте сад квітами, що лікують і захищають — як сіяти чорнобривці у червні

5 червня 2024 17:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт у червні 2024 — цінні поради садівників
Бабуся з онукою поливають чорнобривці. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Чорнобривці — запашні та яскраві квіти оспівані у народних українських піснях. Рослина невибаглива у догляді, при цьому є захисником саду та городу від шкідників та гризунів. А ще має лікувальні властивості. Тому вона неодмінно має бути на вашій присадибній ділянці. 

Як посіяти чорнобривці у червні, коли з'являться перші квіти та як доглядати, щоб квітник був пишним та яскравим, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

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Посів чорнобривців у червні — що кажуть садівники

Звичайно, оптимальним часом для посіву чорнобривців у відкритий ґрунт вважається кінець квітня або початок травня.  

 

Але оскільки з моменту появи паростків до початку цвітіння проходить у середньому 2 місяці (вегетаційний період 65-75 днів), можна садити чорнобривці й увесь червень — вони розпустяться восени та будуть радувати аж до самих заморозків. 

 

Посів чорнобривців у червні — що кажуть садівники
Садівник доглядає за чорнобривцями. Фото: freepik.com

Як садити чорнобривці насінням у відкритий ґрунт

Сіяти чорнобривці у червні варто або рано вранці, коли сонце ще не палюче або ж ввечері, коли небесне світило починає ховатися за горизонт. 

Ділянку для чорнобривців краще вибирати ту, на якій буде максимальна кількість світла і біля поверхні не буде ґрунтових вод.

Грядку варто попередньо перекопати та розрівняти, додавши подвійний суперфосфат. Для посіву чорнобривців на грядці роблять поздовжні борозни, глибина їх не повинна перевищувати 1 см. Відстань між рядками повинна становити 30-40 сантиметрів, щоб рослина добре росла, кущилася та розвивалася.

Насіння укладають з відстанню одне від іншого, присипають тонким шаром ґрунту і добре поливають з лійки. У цей час дуже важливо проводити акуратні поливи, адже посівний матеріал легко вимивається з ґрунту.

У теплу погоду чорнобривці проростають протягом тижня, тоді треба прорідити та розсадити чорнобривці у разі потреби. Перевірте, щоб відстань між рослинами була не менше десяти сантиметрів. Квіти зазвичай з'являються приблизно через 8 тижнів.

 

Як доглядати за чорнобривцями у відкритому ґрунті
Яскраві квіти чорнобривці. Фото: google.com

Як доглядати за чорнобривцями у відкритому ґрунті

Як вже зазначалося вище, чорнобривці невибагливі рослини, практично не хворіють, та можуть рости навіть у малородючому ґрунті. 

Проте, щоб рослина досягла своєї повної краси, її варто вирощувати у родючій землі на сонячних ділянках. Також, щоб виростити пишні чорнобривці варто дотримуватися наступних правил: 

  • регулярно поливати, особливо у спекотну погоду;
  • прополювати від бур'янів за необхідності;
  • розпушувати ґрунт для поліпшення аерації коренів;
  • видаляти відцвілі суцвіття (видалення насіннєвих коробочок з куща стимулює утворення нових бутонів).

 

Раніше ми писали, як сіяти нагідки, щоб отримати квітучу ділянку та корисні квіткові суцвіття.

Нагадаємо, ми розповідали, чим корисна календула та чому її варто посадити на городні.

Також радимо вам дізнатися, які швидкорослі квіти посадити у червні.

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