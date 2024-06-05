Как сеять бархатцы в открытую почву в июне 2024 года — ценные советы садоводов

Бабушка с внучкой поливают бархатцы. Фото: freepik.com

Бархатцы — душистые и яркие цветы воспетые в народных украинских песнях. Растение неприхотливое в уходе, при этом является защитником сада и огорода от вредителей и грызунов. А еще обладает лечебными свойствами. Поэтому оно обязательно должно быть на вашем приусадебном участке.

Как посеять бархатцы в июне, когда появятся первые цветы и как ухаживать, чтобы цветник был пышным и ярким, рассказываем далее в нашем материале.

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Конечно, оптимальным временем для посева бархатцев в открытый грунт считается конец апреля или начало мая.

Но поскольку с момента появления ростков до начала цветения проходит в среднем 2 месяца (вегетационный период 65-75 дней), можно сажать бархатцы и весь июнь — они распустятся осенью и будут радовать до самых заморозков.

Садовник ухаживает за бархатцами. Фото: freepik.com

Как садить бархатцы семенами в открытый грунт

Сеять бархатцы в июне следует или рано утром, когда солнце еще не палящее или вечером, когда небесное светило начинает прятаться за горизонт.

Участок для бархатцев лучше выбирать тот, на котором будет максимальное количество света и у поверхности не будет грунтовых вод.

Грядку следует предварительно перекопать и разровнять, добавив двойной суперфосфат. Для посева бархатцев на грядке делают продольные борозды, глубина их не должна превышать 1 см. Расстояние между рядками должно составлять 30-40 сантиметров, чтобы растение хорошо росло, кустилось и развивалось.

Семена укладывают с расстоянием друг от друга, присыпают тонким слоем почвы и хорошо поливают из воронки. В настоящее время очень важно проводить аккуратные поливы, ведь посевной материал легко вымывается из почвы.

В теплую погоду бархатцы прорастают в течение недели, тогда нужно проредить и рассадить бархатцы в случае необходимости. Проверьте, чтобы расстояние между растениями было не менее десяти сантиметров. Цветки обычно появляются примерно через 8 недель.

Яркие цветы бархатцы. Фото: google.com

Как ухаживать за бархатцами в открытом грунте

Как уже отмечалось выше, бархатцы неприхотливые растения практически не болеют и могут расти даже в малоплодородной почве.

Однако, чтобы растение достигло своей полной красоты, его следует выращивать в плодородной земле на солнечных участках. Также, чтобы вырастить пышные бархатцы, следует придерживаться следующих правил:

регулярно поливать, особенно в жаркую погоду;

пропалывать от сорняков при необходимости;

рыхлить почву для улучшения аэрации корней;

удалять отцветшие соцветия (удаление семенных коробочек из куста стимулирует образование новых бутонов).

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