Как правильно собирать семена бархатцев — советы садоводов для цветущего сада

Семена бархатцев для посадки в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Один из важных, но достаточно простых и интересных процессов — сбор семян для посева в новом сезоне. Таким образом, можно сэкономить деньги на покупку посадочного материала или рассады. Обычно в конце августа или в первой половине сентября садоводы собирают семена бархатцев. Если все сделать правильно, то на следующий год можно получить цветущий сад или клумбу.

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Что нужно знать о бархатцах и семенах цветка

Так, бархатцы в саду и на огороде — это настоящее сокровище. Благодаря своей яркой окраске цветы привлекают насекомых-опылителей. А еще это растение обладает способностью отпугивать вредителей.

Семена бархатцев недорогие, но их нужно пересаживать каждый год. Прежде чем начать, вы должны быть уверены, что знаете, как именно выглядят семена бархатцев.

Семена бархатцев. Фото: google.com

У бархатцев очень интересные и экзотические семена. Каждый увядший цветок содержит много тоненьких семенников, имеющих длинную и тонкую форму, черную на одном конце и кремовую на другом. В одном семеннике одно семя. Доставать его не нужно.

Как правильно собирать семена

Опытные садоводы советуют дождаться, пока цветы увянут и засохнут. Тогда нужно выбрать головку коричневого цвета. Зеленый цвет будет свидетельствовать, что головка еще незрелая.

Далее головку цветка необходимо срезать. Зажмите увядшие лепестки цветка между большим и указательным пальцами одной руки, а другой рукой держите основание цветочной головки. Аккуратно потяните руки в противоположные стороны. Лепестки должны оторваться от основания, а вместе с ними получатся заостренные черные семена. Это и есть ваши семена.

Его обязательно нужно просушить. Достаточно разложить семена на бумаге или на полотенце и положить на подоконник. Через несколько дней они подсохнут и будут готовы к хранению. Лучше всего хранить семена бархатцев в бумажном конверте, чтобы не собиралась лишняя влага. Посадите их весной и вы получите новое поколение бархатцев.

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