Как правильно собирать семена бархатцев — советы садоводов для цветущего сада

Как собирать семена бархатцев — сэкономит деньги и подарит цветущий сад
Один из важных, но достаточно простых и интересных процессов — сбор семян для посева в новом сезоне. Таким образом, можно сэкономить деньги на покупку посадочного материала или рассады. Обычно в конце августа или в первой половине сентября садоводы собирают семена бархатцев. Если все сделать правильно, то на следующий год можно получить цветущий сад или клумбу.
Как правильно собирать семена бархатцев и на что обязательно обратить внимание, рассказали специалисты на странице torriangardens.
Что нужно знать о бархатцах и семенах цветка
Так, бархатцы в саду и на огороде — это настоящее сокровище. Благодаря своей яркой окраске цветы привлекают насекомых-опылителей. А еще это растение обладает способностью отпугивать вредителей.
Семена бархатцев недорогие, но их нужно пересаживать каждый год. Прежде чем начать, вы должны быть уверены, что знаете, как именно выглядят семена бархатцев.
У бархатцев очень интересные и экзотические семена. Каждый увядший цветок содержит много тоненьких семенников, имеющих длинную и тонкую форму, черную на одном конце и кремовую на другом. В одном семеннике одно семя. Доставать его не нужно.
Как правильно собирать семена
Опытные садоводы советуют дождаться, пока цветы увянут и засохнут. Тогда нужно выбрать головку коричневого цвета. Зеленый цвет будет свидетельствовать, что головка еще незрелая.
Далее головку цветка необходимо срезать. Зажмите увядшие лепестки цветка между большим и указательным пальцами одной руки, а другой рукой держите основание цветочной головки. Аккуратно потяните руки в противоположные стороны. Лепестки должны оторваться от основания, а вместе с ними получатся заостренные черные семена. Это и есть ваши семена.
Его обязательно нужно просушить. Достаточно разложить семена на бумаге или на полотенце и положить на подоконник. Через несколько дней они подсохнут и будут готовы к хранению. Лучше всего хранить семена бархатцев в бумажном конверте, чтобы не собиралась лишняя влага. Посадите их весной и вы получите новое поколение бархатцев.
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