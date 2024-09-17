Як прибрати пеньки з ділянки — ефективні народні методи, поради дачникам

Виривання пенька на ділянці. Фото: Mappy

Дехто залишає пеньки як прикрасу до саду, але багато людей не хочуть, щоб залишок зрізаного дерева займав простір біля будинку. Якщо ви з числа останніх, тоді вам варто знати, як можна самостійно прибрати пеньок зі своєї території без зайвих зусиль.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як прибрати пеньки з території

Використання азотних добрив

Щоб прибрати залишок зрізаного дерева зі своєї території, зробіть декілька отворів у пеньці, насипавши туди сечовину, амічну або калійну селітру. Можна також скористатися таким натуральним добривом, як гній кропиви. Всі ці елементи, потрапляючи до середини деревини, пришвидшують її гниття і, тим самим, дозволяють позбутися небажаних залишків дерев.

Пеньок із сокирою в лісі. Фото: Hindustan

Використання міцелію

Досвідчені дачники називають цей метод безпечним для екології. Щоб позбутися пенька, покладіть на нього міцелій, який призначений для гниття дерева, а потім накрийте мульчею або плівкою, щоб ця речовина подіяла.

Використання сульфату магнію

Щоб скористатися цим методом, зробіть отвори в деревині, насипте туди сульфат магнію і залийте водою, накривши все це брезентом. Щоб зробити процес розкладання деревини швидшим, проводьте цю процедуру кожні три тижні.

Знищення пенька хімічним засобом. Фото: Archzine

Використання часнику

Цей метод, хоч і довготривалий, але дуже ефективний і екологічно чистий. Щоб прибрати пеньок, зробіть декілька отворів у ньому завглибшки не менше, ніж 20 сантиметрів, потім візьміть дві головки часнику, поділіть їх на зубчики, приберіть лушпиння і дрібно поріжте. Покладіть часник до отворів, залийте водою, накрийте фольгою і зафіксуйте ниткою.

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