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Як знищити пеньки на подвір'ї без хімікатів і важкої техніки — ефективні засоби

17 вересня 2024 16:23
Валентина Осадча - Редактор
Як прибрати пеньки з ділянки — ефективні народні методи, поради дачникам
Виривання пенька на ділянці. Фото: Mappy
Валентина Осадча - Редактор

Дехто залишає пеньки як прикрасу до саду, але багато людей не хочуть, щоб залишок зрізаного дерева займав простір біля будинку. Якщо ви з числа останніх, тоді вам варто знати, як можна самостійно прибрати пеньок зі своєї території без зайвих зусиль.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Як прибрати пеньки з території

Використання азотних добрив

Щоб прибрати залишок зрізаного дерева зі своєї території, зробіть декілька отворів у пеньці, насипавши туди сечовину, амічну або калійну селітру. Можна також скористатися таким натуральним добривом, як гній кропиви. Всі ці елементи, потрапляючи до середини деревини, пришвидшують її гниття і, тим самим, дозволяють позбутися небажаних залишків дерев.

Пенек с топором в лесу
Пеньок із сокирою в лісі. Фото: Hindustan

Використання міцелію

Досвідчені дачники називають цей метод безпечним для екології. Щоб позбутися пенька, покладіть на нього міцелій, який призначений для гниття дерева, а потім накрийте мульчею або плівкою, щоб ця речовина подіяла.

Використання сульфату магнію

Щоб скористатися цим методом, зробіть отвори в деревині, насипте туди сульфат магнію і залийте водою, накривши все це брезентом. Щоб зробити процес розкладання деревини швидшим, проводьте цю процедуру кожні три тижні.

Уничтожение пенька химическим средством
Знищення пенька хімічним засобом. Фото: Archzine

Використання часнику

Цей метод, хоч і довготривалий, але дуже ефективний і екологічно чистий. Щоб прибрати пеньок, зробіть декілька отворів у ньому завглибшки не менше, ніж 20 сантиметрів, потім візьміть дві головки часнику, поділіть їх на зубчики, приберіть лушпиння і дрібно поріжте. Покладіть часник до отворів, залийте водою, накрийте фольгою і зафіксуйте ниткою.

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева категорично не можна висаджувати на подвір’ї. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно білити стовбури дерев. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в жодному разі не можна садити біля туї.

поради народні методи ефективні способи пеньки

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