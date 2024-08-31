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Ніколи не садіть біля туї ці рослини, інакше вони перетворяться на засохлі гілки

31 серпня 2024 13:14
Валентина Підгірна - Редактор
Що ні в якому разі не можна садити біля туї — поради садівникам
Жінка, яка поливає туї в саду. Фото: Wepot
Валентина Підгірна - Редактор

Правильна сівозміна — це один з головних залогів успішно посадженого саду і городу. Наприклад, туя не дуже любить, коли біля неї росте цілий ряд рослин, тому щоб забезпечити правильний ріст і розвиток, варто знати, яких рослин варто уникати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Туя — це популярне хвойне і декоративне дерево, яке дуже часто можна зустріти в садах і парках. Але щоб ця рослина виросла зеленою і пишною, ні в якому разі не можна біля неї садити певні види рослин. Досвідчені садівники поділилися порадами і розповіли про найгірших "сусідів".

Несколько пышных туй на участке
Декілька пишних туй на ділянці. Фото: Pinterest

Рослини, які краще не садити біля туй

Досвідчені садівники категорично не радять садити біля декоративного дерева такі рослини, як:

  • Цибуля
  • Часник
  • Квасоля
  • Ягідні чагарники
  • Декоративні квіти

Чому біля туй не варто садити ці рослини

Цибуля з часником можуть ставати на заваді росту дерева, адже з них виходять компоненти, які погано впливають на коріння туй. Квасоля здатна поглинати з ґрунту всі поживні елементи, які потрібні хвойному дереву. А що стосується ягідних чагарників, то, наприклад, смородиновий кущ не дає туям рости, адже в них є унікальні вимоги до освітлення і рівня вологи.

Якщо говорити про декоративні рослини, то деякі багаторічні квіти можуть стати справжніми "конкурентами" для туй. Річ у тому, що ці квіти можуть забирати в туй вологу і поживні компоненти.

Мужчина, который садит туи
Чоловік, який садить туї. Фото: Pinterest

Що можна посадити біля туй

Є деякі рослини, які можна сміливо садити біля туй, адже вони здатні захистити їх і додати запаху. Йдеться про такі рослини, як:

  • Троянди
  • Лаванда
  • Деякі види трав

Нагадаємо, ми писали про те, чому туя несподівано стала жовтою і як врятувати хвойне дерево. 

Раніше ми розповідали про те, чому варто посадити дерево з червоною грушею в саду. 

Також ми повідомляли про те, чи можна вирощувати туї біля свого будинку.

дерева поради сад туя

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