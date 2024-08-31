Що ні в якому разі не можна садити біля туї — поради садівникам

Жінка, яка поливає туї в саду. Фото: Wepot

Правильна сівозміна — це один з головних залогів успішно посадженого саду і городу. Наприклад, туя не дуже любить, коли біля неї росте цілий ряд рослин, тому щоб забезпечити правильний ріст і розвиток, варто знати, яких рослин варто уникати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Туя — це популярне хвойне і декоративне дерево, яке дуже часто можна зустріти в садах і парках. Але щоб ця рослина виросла зеленою і пишною, ні в якому разі не можна біля неї садити певні види рослин. Досвідчені садівники поділилися порадами і розповіли про найгірших "сусідів".

Декілька пишних туй на ділянці. Фото: Pinterest

Рослини, які краще не садити біля туй

Досвідчені садівники категорично не радять садити біля декоративного дерева такі рослини, як:

Цибуля

Часник

Квасоля

Ягідні чагарники

Декоративні квіти

Чому біля туй не варто садити ці рослини

Цибуля з часником можуть ставати на заваді росту дерева, адже з них виходять компоненти, які погано впливають на коріння туй. Квасоля здатна поглинати з ґрунту всі поживні елементи, які потрібні хвойному дереву. А що стосується ягідних чагарників, то, наприклад, смородиновий кущ не дає туям рости, адже в них є унікальні вимоги до освітлення і рівня вологи.

Якщо говорити про декоративні рослини, то деякі багаторічні квіти можуть стати справжніми "конкурентами" для туй. Річ у тому, що ці квіти можуть забирати в туй вологу і поживні компоненти.

Чоловік, який садить туї. Фото: Pinterest

Що можна посадити біля туй

Є деякі рослини, які можна сміливо садити біля туй, адже вони здатні захистити їх і додати запаху. Йдеться про такі рослини, як:

Троянди

Лаванда

Деякі види трав

Нагадаємо, ми писали про те, чому туя несподівано стала жовтою і як врятувати хвойне дерево.

Раніше ми розповідали про те, чому варто посадити дерево з червоною грушею в саду.

Також ми повідомляли про те, чи можна вирощувати туї біля свого будинку.