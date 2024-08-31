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Никогда не сажайте возле туи эти растения, иначе они превратятся в засохшие ветви

31 августа 2024 13:14
Валентина Подгорная - Редактор
Что ни в коем случае нельзя сажать возле туи — советы садоводам
Женщина, которая поливает туи в саду. Фото: Wepot
Валентина Подгорная - Редактор

Правильный севооборот — это один из главных залогов успешно посаженного сада и огорода. К примеру, туя не очень любит, когда возле нее растет целый ряд растений, поэтому чтобы обеспечить правильный рост и развитие, следует знать, каких растений следует избегать.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Туя — это популярное хвойное и декоративное дерево, которое очень часто можно встретить в садах и парках. Но чтобы это растение выросло зеленым и пышным, ни в коем случае нельзя возле него сажать определенные виды растений. Опытные садоводы поделились советами и рассказали о худших "соседях".

Несколько пышных туй на участке
Несколько пышных туй на участке. Фото: Pinterest

Растения, которые лучше не сажать возле туи

Опытные садоводы категорически не советуют сажать возле декоративного дерева такие растения, как:

  • Лук
  • Чеснок
  • Фасоль
  • Ягодные кустарники
  • Декоративные цветы

Почему возле туй не стоит сажать эти растения

Лук с чесноком могут препятствовать росту дерева, ведь из них выходят компоненты, которые плохо влияют на корни туй. Фасоль способна поглощать из почвы все питательные элементы, которые требуются хвойному дереву. А что касается ягодных кустарников, то, например, смородиновый куст не дает туям расти, ведь у них есть уникальные требования к освещению и уровню влаги.

Если говорить о декоративных растениях, то некоторые многолетние цветы могут стать настоящими "конкурентами" для туй. Дело в том, что эти цветы могут забирать у туи влагу и питательные компоненты.

Мужчина, который сажает туи
Человек, который сажает туи. Фото: Pinterest

Что можно посадить возле туй

Есть некоторые растения, которые можно смело сажать возле туй, ведь они способны защитить их и придать запах. Речь идет о таких растениях, как:

  • Розы
  • Лаванда
  • Некоторые виды трав

Напомним, мы писали о том, почему туя неожиданно стала желтой и как спасти хвойное дерево.

Раньше мы рассказывали о том, почему стоит посадить дерево с красной грушей в саду.

Также мы сообщали о том, можно ли выращивать туи возле своего дома.

деревья советы сад туя

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