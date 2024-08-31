Что ни в коем случае нельзя сажать возле туи — советы садоводам

Никогда не сажайте возле туи эти растения, иначе они превратятся в засохшие ветви
Правильный севооборот — это один из главных залогов успешно посаженного сада и огорода. К примеру, туя не очень любит, когда возле нее растет целый ряд растений, поэтому чтобы обеспечить правильный рост и развитие, следует знать, каких растений следует избегать.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Туя — это популярное хвойное и декоративное дерево, которое очень часто можно встретить в садах и парках. Но чтобы это растение выросло зеленым и пышным, ни в коем случае нельзя возле него сажать определенные виды растений. Опытные садоводы поделились советами и рассказали о худших "соседях".
Растения, которые лучше не сажать возле туи
Опытные садоводы категорически не советуют сажать возле декоративного дерева такие растения, как:
- Лук
- Чеснок
- Фасоль
- Ягодные кустарники
- Декоративные цветы
Почему возле туй не стоит сажать эти растения
Лук с чесноком могут препятствовать росту дерева, ведь из них выходят компоненты, которые плохо влияют на корни туй. Фасоль способна поглощать из почвы все питательные элементы, которые требуются хвойному дереву. А что касается ягодных кустарников, то, например, смородиновый куст не дает туям расти, ведь у них есть уникальные требования к освещению и уровню влаги.
Если говорить о декоративных растениях, то некоторые многолетние цветы могут стать настоящими "конкурентами" для туй. Дело в том, что эти цветы могут забирать у туи влагу и питательные компоненты.
Что можно посадить возле туй
Есть некоторые растения, которые можно смело сажать возле туй, ведь они способны защитить их и придать запах. Речь идет о таких растениях, как:
- Розы
- Лаванда
- Некоторые виды трав
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