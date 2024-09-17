Що зробити з туями восени обов'язково — перелік найважливіших робіт та поради

Догляд за туями в саду. Фото: pexels.com

Осінь, особливо перший її місяць, важливий період для догляду за хвойними культурами, зокрема за туями. Якщо на вашому подвір'ї ростуть туї, необхідно провести низку заходів, які підготують ці вічнозелені рослини до майбутньої зими.

Читайте також:

Які осінні процедури допоможуть туям бути зеленими, пишними та здоровими, дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Що зробити з туями восени — перелік робіт

Якщо ви хочете мати здорові та красиві хвойні кущі або дерева, необхідно:

1. Провести обрізку

Перш за все, слід позбутися пошкоджених, хворих та жовтих гілок. Також вашій рослині варто надати акуратної форми. Крім цього, проріджування допоможе запобігти пошкодженню гілок під вагою снігу взимку. Цю процедуру важливо встигнути виконати до того, як почнуться заморозки, щоб рослина встигла "зарубцювати" зрізи.

Обрізка туї у саду. Фото: istockphoto.com

2. Підживити корисними речовинами

Осіннє підживлення туй допоможе рослинам накопичити необхідні поживні речовини перед зимівлею. Найкраще використовувати комплексні добрива, що повільно вивільняються, щоб забезпечити доступність до корисних елементів впродовж усього зимового періоду. Їх вносять навколо основи туй, злегка закопавши в ґрунт.

Чоловік копає землю біля туї. Фото: freepik.com

3. Замульчувати рослину, щоб захистити від морозів

Важливо захистити кореневу систему туй від низьких температур та утримати достатню кількість вологи. Для цього необхідно замульчувати пристовбурні кола. Шар мульчі має бути 5-10 см.

Для мульчі підходить:

деревна тріска;

тирса;

кора.

4. Укрити дерева або кущі від морозів

Якщо у вашому регіоні зими дуже суворі, варто додатково вкрити туї спеціальними матеріалами, наприклад, агроволокном або плівкою. Також можна обв'язати рослини мішковиною. Таке укриття захистить від вітру, сонячних опіків і обмерзання.

Полив кущів туї. Фото: istockphoto.com

5. Провести осінній полив

Перед настанням холодів важливо провести останній осінній полив туй. Це потрібно, щоб рослини увійшли в зиму з достатнім запасом вологи в ґрунті.

Коли температура повітря вдень ближче до нуля, а вночі тримається мінусова, туї поливати не можна. Тобто, останній полив припадатиме на жовтень.

Раніше ми писали, як правильно обрізати кісточкові дерева восени, щоб наступного сезону отримати щедрий врожай.

Нагадаємо, ми розповідали, які дерева не можна садити на подвір'ї.

Також радимо дізнатися, чому не можна вирубувати волоський горіх біля подвір'я.