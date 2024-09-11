Які фруктові дерева не можна садити восени — перелік та поради садівника

Пара посадила дерево у саду. Фото: freepik.com

Вересень та жовтень — найвдаліший період, щоб поповнити свій сад та присадибну ділянку новими сортами фруктових та плодових дерев. Температура повітря та волога земля створюють сприятливі умови для вкорінення саджанців. Проте деякі види рослин не можна садити восени категорично, оскільки низькі температури вони просто не переживуть.

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Правила посадки дерев восени

Так, за словами експерта, якщо ви плануєте висаджувати дерева саме у вересні-жовтні, слід дотримуватися певних правил, які допоможуть саджанцям пережити холодний період та вкорінитися:

купуйте саджанці із закритою кореневою системою;

не купуйте саджанці з неопалим листям, адже листя виснажують рослину, що знижує шанси на успішне вкорінення;

не використовуйте саджанці із пошкодженим або пересушеним корінням;

не затягуйте з посадкою;

якщо осінь буде занадто посушливою, краще перенести посадку на весну.

Висадка саджанця у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Які дерева не можна садити восени

Далеко не всі дерева підходять для осінньої посадки. Добре приживаються лише морозостійкі рослини.

Натомість категорично не можна садити звичайні сорти кісточкових культур, особливо якщо температура повітря значно опустилася, а вночі можливі заморозки.

Перелік дерев, які краще не садити восени:

вишні;

черешні;

абрикоси;

каштани;

сливи;

лавр.

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