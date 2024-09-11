Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью — перечень и советы садовода

Пара посадила дерево в саду. Фото: freepik.com

Сентябрь и октябрь — самый удачный период, чтобы пополнить свой сад и приусадебный участок новыми сортами фруктовых и плодовых деревьев. Температура воздуха и влажная земля создают благоприятные условия для укоренения саженцев. Однако некоторые виды растений нельзя сажать осенью категорически, поскольку низкие температуры они просто не переживут.

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Правила посадки деревьев осенью

Так, по словам эксперта, если вы планируете высаживать деревья именно в сентябре-октябре, следует соблюдать определенные правила, которые помогут саженцам пережить холодный период и укорениться:

покупайте саженцы с закрытой корневой системой;

не покупайте саженцы с не опавшими листьями, ведь листья истощают растение, что снижает шансы на успешное укоренение;

не используйте саженцы с поврежденными или пересушенными корнями;

не затягивайте с посадкой;

если осень будет слишком засушливая, лучше перенести посадку на весну.

Высадка саженца в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какие деревья нельзя сажать осенью

Далеко не все деревья подходят для осенней посадки. Хорошо приживаются только морозоустойчивые растения.

Вместо этого категорически нельзя сажать обычные сорта косточковых культур, особенно если температура воздуха значительно опустилась, а ночью возможны заморозки.

Список деревьев, которые лучше не сажать осенью:

вишни;

черешни;

абрикосы;

каштаны;

сливы;

лавр.

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