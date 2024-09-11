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Не сажайте эти фруктовые деревья осенью — саженцы замерзнут и умрут

11 сентября 2024 16:24
Анастасия Мироненко - Редактор
Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью — перечень и советы садовода
Пара посадила дерево в саду. Фото: freepik.com
Анастасия Мироненко - Редактор

Сентябрь и октябрь — самый удачный период, чтобы пополнить свой сад и приусадебный участок новыми сортами фруктовых и плодовых деревьев. Температура воздуха и влажная земля создают благоприятные условия для укоренения саженцев. Однако некоторые виды растений нельзя сажать осенью категорически, поскольку низкие температуры они просто не переживут.

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Какие фруктовые деревья нельзя сажать осенью, рассказал опытный селекционер Николай Завальный на сайте Gazeta.ua.

Правила посадки деревьев осенью

Так, по словам эксперта, если вы планируете высаживать деревья именно в сентябре-октябре, следует соблюдать определенные правила, которые помогут саженцам пережить холодный период и укорениться:

  • покупайте саженцы с закрытой корневой системой;
  • не покупайте саженцы с не опавшими листьями, ведь листья истощают растение, что снижает шансы на успешное укоренение;
  • не используйте саженцы с поврежденными или пересушенными корнями;
  • не затягивайте с посадкой;
  • если осень будет слишком засушливая, лучше перенести посадку на весну.

 

Какие плодовые деревья ни в коем случае нельзя сажать осенью из-за риска потери саженца
Высадка саженца в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какие деревья нельзя сажать осенью

Далеко не все деревья подходят для осенней посадки. Хорошо приживаются только морозоустойчивые растения.

Вместо этого категорически нельзя сажать обычные сорта косточковых культур, особенно если температура воздуха значительно опустилась, а ночью возможны заморозки.

Список деревьев, которые лучше не сажать осенью:

  • вишни;
  • черешни;
  • абрикосы;
  • каштаны;
  • сливы;
  • лавр.

Ранее мы рассказывали, как правильно обрезать грушу осенью.

Напомним, мы писали, как ухаживать за крыжовником осенью, чтобы в следующем году собрать рекордный урожай.

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осень растения советы сад садоводство плодовые деревья

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