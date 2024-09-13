Чому не можна вирубувати волоський горіх біля будинку — чим це небезпечно, народні прикмети

Людина, яка збирає волоський горіх з дерева. Фото: Freepik

Мало хто знає, але дерево волоського горіха — це не просто рослина, це справжнісінький талісман, який може "віддячити" за гарне ставлення. Щоб не нашкодити ані собі, ані своїй сім’ї, в жодному разі не вирубуйте це дерево, адже існують певні народні прикмети, пов’язані з горіхом.

Новини.LIVE розповідає про ці народні прикмети.

Читайте також:

Предки у давні часи були впевнені у тому, що дерево волоського горіха здатне як покращити життя, так і зіпсувати його, і все залежить від того, як ви до нього ставитеся. Попри те, що це дерево не входить до числа небезпечних, не потрібно бути легковажними з ним.

Пишне дерево волоського горіха в саду. Фото: Native Plant Trust

Здавна існують навіть народні прикмети, яких варто дотримуватися, щоб горіхове дерево не наробило вам лиха. Наприклад, категорично не можна вирубувати цю рослину, якщо вона вже росте на вашій ділянці, адже можна сильно постраждати.

Народні прикмети, пов’язані з горіхом

Предки вірили, що не можна ламати гілки горіха, адже він може "помститися" і наробити лиха вашому майну або ж навіть зіпсувати здоров’я. Тому якщо ви хочете прибрати це дерево з саду, обрізайте його дуже обережно і тільки тоді, коли це дійсно необхідно.

При цьому, зламані гілки дерева волоського горіха потрібно або спалити, або закопати.

Волоські горіхи на гілках дерева. Фото: Pinterest

Категорично не можна також і зрізати горіхове дерево, яке росте на вашому подвір’ї. Вважається, що злі духи можуть розгніватися і навіть викликати пожежу в будинку за те, що їхнє помешкання зруйнували. Більш того, ці духи навіть можуть позбавити господаря життя, тому краще не жартувати з цією річчю.

Нагадаємо, ми писали про те, чим звичайна горіхова шкаралупа корисна на городі.

Раніше ми розповідали про те, чи можна садити дерево волоського горіха біля свого будинку.

Також ми повідомляли про те, чому дерево волоського горіха не дає багато плодів.